致富智庫：搣甩8大壞習慣　虎年招財話咁易！

新年新正頭，希望虎年有「財神爺」眷顧，就要從生活細節入手。是次為讀者總結了8大「破財壞習慣」，若不想在虎年「開壞個頭」，立即檢視自己日常生活有否無意中犯禁。

【1、額頭整潔 利事業運】

新一年新氣象，那麼，首先就由「頭」講起。在面相學中，有指額頭代表個人的事業與運勢，所以如果想在虎年轉個新髮型吸收好運，建議女士們盡可能不要選擇瀏海髮型，雖然瀏海可以看起來更年輕，但亦有機會將自己的好運被蓋住，兩者有利有弊，「魚與熊掌」，相信你懂得取捨吧！

另一個重點是，在洗臉時會否忽略清潔額頭呢？試想想，若忽略額頭的清潔，除了要面對孳生暗瘡的煩惱，亦可能間接影響財運，故下次洗臉時，務必要注意額頭清潔，達到一舉兩得之效。

【2、執好荷包 提升財氣】

科技日新月異，加上環保意識不斷抬頭，且疫後避免播毒而加速無現金交易等，目前不少市民都轉用電子錢包，但相信大部分人仍然有使用實體銀包的習慣。原來除了額頭要清潔乾淨外，銀包亦要注意整潔。事關有指錢包代表一個人的財源，即財富的根源。

如銀包骯髒，內裏塞滿已變黃或褪色的購物及簽帳單據、折扣印花，甚至出現破損及破爛，便很大機會漏財。因此，無論你是否無現金一族，都請注意銀包的乾淨及整齊，才可幫助你提升財運。

【3、少穿「爛牛」 減低破財】

至於一直成為時裝界歷久不衰的百搭衣着，牛仔褲必會上榜，相信大家的衣櫃亦有幾條「看門口」，而穿窿牛仔褲更被視為時尚服飾之一。

不過要注意，「褲」與「富」同音，不少年輕人自工作賺錢開始，每逢新年買新衫，父母都叮囑要買長褲，取其「長富」兼大「褲」（富）大貴的意思。所以，如果你相信的話，強烈警告新年不要買穿窿褲，避免「破」財，型格的穿窿牛仔褲亦最好不要日日穿，免於辛苦賺來的錢可能會不知不覺間流失。

【4、避免Un腳 搖走福氣】

早前留意到有外國文章引述英國列斯大學營養與流行病學教授Janet Cade花上12年長時間研究，指坐下時四肢抖動搖晃或有節奏地擺動的女士，會較持續靜坐不動好幾個小時的人更為健康，主要解釋是當久坐時「Un腳」也算是一種運動，可幫助腿部血液循環。從心理學角度，「Un腳」亦可紓緩緊張的壓力及焦慮感。至於事實是否如此，則有待大家進一步考證。

不過，由小到大都聽老一輩說「人搖福薄，樹搖葉落」。傳統中國人思想，「Un腳」給予人無禮貌及不淡定的感覺，除了惹人討厭外，更會被指難以聚財。所以如果想累積財富，培養踏實穩定的個性，建議都是坐定定方為上策。

【5、勿常放負 招來好運】

另方面，部分充斥負面思想的人，其運氣亦被看低一線。常言道，「人生不如意事十常八九」，意指生命當中所發生的事情大部分都是不稱心如意。在面對不如意時就會嘆氣，甚至將「唉」變為口頭禪掛在嘴邊，這樣只會把自己的負面情緒傳給身邊所有人，亦會給人一種負面且悲觀的不良形象。既然如此消極，貴人亦未必會出手相助。

既然事件是外在因素，不由你去控制，但人可以掌管自己的思想、心情與情緒，避免或嘆氣，才能夠累積正能量，招來好運。

【6、忌常更換電話號碼】

時至今日，智能手機用途廣泛，人人機不離手。部分港人更享受Work-Life Balance（工作與生活的平衡），手上更持有多部手機，作工作及生活用途，部分人更會同時擁有多於一個電話號碼。

有堪輿學家表示，手機號碼代表個人的氣場與運勢。一旦確定了該號碼，就不要常常更換，因為頻密地更換電話號碼，暗喻未來的道路趨向不明朗，決定好的事情亦可能多生波折。假如不希望氣場轉弱及運勢不穩定，如非需要，還是不要胡亂更改手機號碼。

【7、珍惜水源減少浪費】

從風水的角度分析，水是五行之一，代表了「財富」。所以坊間有指若浪費水源，等同你的財「完」。因此，自小便被教導為不要浪費包括水在內的天然資源，確是有原因。

有見及此，請盡快改掉日常生活中有關浪費的小習慣。誠然，泡澡比淋浴舒服，但浸浴所耗用的水量驚人，建議平日以淋浴為主，若鍾愛泡浸，可改為每周，甚至每月只浸浴一至兩次。又例如，每次洗手及刷牙漱口時，隨手關掉水龍頭；冬天開熱水前，可以盛載起流出的冷水回收再用等，以上小小舉動，都可以助你慳水又添財。

【8、悉心照料盆栽花卉】

時下熱捧綠色生活，加上新年開運，不少人都會為家居或辦公室增添各式各樣的盆栽及花卉等，取其生氣勃勃、生財有道之意。不過，據經驗通常過了一段時間後，因疏於照料，植物難免變黃，花朵枯萎、凋謝的情況。

風水師表示，這樣不但會失去原本招財的目的，更有機會令家中出現漏財的負能量，所以謹記悉心照料它們。

講到呢到，究竟你又中左幾多項呢？但不用擔心，早知早改，好運自然來！