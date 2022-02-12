1月二手公屋註冊「量額」齊跌　同創8個月新低

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年1月二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄得62宗，較去年12月的79宗，按月減少約21.5%，連續3個月下跌；涉及金額約1.84億港元，較去年12月約2.07億元按月下跌約11.1%，亦連跌3個月，齊創8個月新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，若以金額劃分，今年1月二手公屋註冊量中，400萬元或以下與逾400萬元個案表現背馳。當中300萬元或以下及逾300萬至400萬元個案按月齊跌，前者按月下跌約31.4%，今年首月錄得35宗；後者則跌約14.3%，錄18宗。值得留意的是雖然300萬元或以下個案跌幅最大，惟仍是公屋交投的主要類別，即使宗數按月顯著下跌，但1月仍錄35宗，佔比依然超過一半(見附表)。

反觀，期內只有逾400萬元個案錄得升幅，按月升約28.6%，1月錄9宗個案。由於大額個案表現佳，成為1月二手公屋註冊金額按月跌幅較註冊宗數少的主要原因。

若以屋邨劃分，上月註冊量最多的公屋分別為大圍顯徑邨、鴨脷洲利東邨及青衣長安邨，3個屋邨齊錄5宗居首；其次是長沙灣李鄭屋邨、馬鞍山恒安邨、屯門良景邨及太和邨，則各錄4宗註冊登記；緊隨其後的是將軍澳景林邨、黃大仙竹園北邨及大埔富亨邨，齊錄3宗。