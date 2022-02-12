不怕加息？全球股票基金單周錄1890億元淨流入

雖然聯儲局正醞釀加快收緊貨幣政策，惟投資者似乎仍對股市抱持樂觀態度。Refinitiv Lipper數據顯示，在截至2月9日止一周，全球股票基金吸引了242.4億美元(約1,890億港元)的資金流入，創下自12月29日以來的最大單周淨買入額。

美股業績期表現參差，Facebook母公司Meta的業績不盡人意，但亞馬遜、英國石油和葛蘭素史克卻相當強勁。投資者分別買入了141.9億美元、60.7億美元和20.3億美元的美國、歐洲和亞洲股票基金。

與此同時，全球債券基金連續第五周出現撤資，涉及90.5億美元。全球高收益、中短期債券基金分別流出40.1億美元和20.8億美元，而通脹保值基金連續第三周出現資金流出，涉15.5億美元。

資產管理公司Insight Investment的Efficient Beta主管Paul Benson表示，高收益債券基金的資金流出主要受技術性因素影響，對高收益債券基金持建設性態度，因為基本面仍非常強勁。

在商品基金中，貴金屬連續第四周吸引資金流入，流入2.89億美元，但為1月12日以來的最低水平。