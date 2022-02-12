聯儲局又出「股神」　研究部高級官員一年交易566次

再有聯儲局工作人員捲入炒股醜聞！兩名聯儲局高級工作人員近日披露了2020年初的一系列交易，當時當局正在制定緊急貨幣政策措施。聯儲主席鮑威爾在2020年2月底發出貨幣政策轉向的信號，並在3月初緊急減息。

今次涉事人員分别為經濟學家John Stevens及Diana Hancock，兩人都是聯儲局研究和統計部門的高級副主任，並在官方財務披露表中報告了2020年2月和3月的一系列交易。

John Stevens在2020年2月27日和2月28日報告了46筆金融交易，買賣了個別公司股票、互惠基金和其他投資。他在2020年全年披露566筆交易，使其成為了交易最活躍的聯儲局高級工作人員。

Diana Hancock披露的信息包括在2月27日出售了超過100萬美元的交易所交易基金。在2020年3月18日購買了同一基金的500001美元至100萬美元的股票。不過，Hancock表示，這些交易均為她的配偶所操控，她本人沒有參與這些交易。

鮑威爾已經下達指令，要求對聯儲高級官員持有和交易股票的行為進行全面審查，發布了針對官員禁止買賣個股和債券的交易新規。

如今美國禁止官員炒股的禁令可能會進一步擴大到國會議員。隨着眾議院議長佩洛西本周的態度轉變、參議院多數派領袖舒默對禁令表達支持後，有關禁止美國議員及親屬炒股的議案或出現實質性進展。