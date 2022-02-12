世銀首席經濟學家︰全球通脹重臨　央行應加快收水

美國通脹創下40年來新高之際，世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart卻表示，通脹不僅發達經濟體，大多數新興市場和發展中經濟體都感受到了通脹飆升。儘管其原因因國家而異，但解決問題的任務最終將落在世界主要中央銀行的肩上。

她表示，109個新興市場和發展中經濟體中有78個也面臨通脹率超過5%的問題，這一比例(71%)大約是2020年底的兩倍。因此，通貨膨脹已成為一個全球問題。

各國通脹飆升的主要驅動因素並不統一，特別是在比較發達與發展中經濟體時。所謂的經濟「過熱」不適用於許多發展中經濟體，這些國家針對疫情的財政和貨幣刺激措施有限，並且 2021年的經濟復甦遠遠落後於發達市場。

Reinhart續指，發達經濟體和發展中經濟體的共同出現通脹的原因之一，是商品價格上漲以及全球需求增加。截至2022年1月，油價較2020年12月的水平上漲了77%。另一個重要因素是食品價格上漲，2021年，79%發展中經濟體的食品價格在12個月內的漲幅超過5%。

事實上，當今通貨膨脹最顯著的特徵是「無處不在」，在無法解決供應鏈中斷的情況下，解決通脹的任務留給了主要央行。雖然美國準備在2022年進行適度的貨幣政策緊縮，但這不太可能足以控制價格增長。

她更警告，1970年代通脹的持續存在很大程度上源於聯儲局做得太少、太遲。由於當年美國和其他發達經濟體未能在那時候迅速應對通貨膨脹，他們最終需要採取更加嚴厲的政策，這導致美國出現了戰後第二嚴重的衰退，以及發展中國家的債務危機。

惟另一方面，可以肯定的是，主要央行更及時、更強有力的政策反應在短期內對新興市場和發展中經濟體來說不是好消息。大多數國家會面臨更高的融資成本，債務危機的可能性會大大增加。儘管如此，延遲行動的長期成本會更高。