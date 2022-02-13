曜熊理財：能源基金持續升溫

近期美國市場情緒好轉，主要對經濟重新開放的前景更加樂觀，但擔憂未解除，美國亞特蘭大聯儲主席已預計今年將加息3至4次，但美國聯儲局並未決定具體計劃。

美聯儲貨幣政策轉向鷹派的預期，以及美債收益率持續走高，對公司的實際收益構成威脅，致短期美國國債遭到拋售。美聯儲積極收緊政策的擔憂，加上大型科技企業喜憂參半的業績，近期都一直令美國主要股指受壓。

目前市場預計美聯儲今年加息至少5次，甚至可能會有6次，每次上漲0.25厘。美國銀行近期甚至預計，隨着美聯儲對抗近40年來最高水平的通脹，央行今年將加息多達7次。

今年以來，全球市場的持續波動，令部分基金回落，不過，有一類基金卻異軍突起。數據顯示，能源基金在基金業績排行榜表現優異。實際上，在國際油價強勁上漲的助推之下，去年能源基金已成功霸榜。

進入2022年，在全球債市紛紛下挫的背景下，大宗商品反而表現搶眼。在剛剛過去的1月份，油價累計漲幅達17%，創下至少30年以來1月份的最大漲幅。2月份，國際油價繼續飆升，布倫特油價創出近7年新高，預計能源基金今年的輝煌將延續下去。

曜熊理財策略財顧問 梁肇晉