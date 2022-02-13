陳樂怡：可候低吸納優質新能源股　呢隻股份估值偏低...

美股納指反彈，帶動中資科技股向上。然而，加息陰霾、以及債息高企，仍然令高估值的增長股表現反覆，價值股相對佔優，包括金融及能源類。投資者繼續關注美國通脹壓力、加息前景、中美關係，以至俄烏局勢等因素。儘管港股市況不弱，但成交暫時未見配合。若能突破25,000點阻力位，上望去年11月高位的25,746點。

另一邊廂，新能源板塊沉靜了一段時間，一來市場在意內地今年為穩經濟，減碳力度或會稍稍放慢；其次，資金轉入傳統經濟板塊，但事實上，內地中長線碳中和目標不變，發改委聯同國家能源局最新發布《關於完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》指出，加強頂層設計和統籌協調，加快建設全國碳排放權交易市場、用能權交易市場及綠色電力交易市場，完善和推廣綠色電力證書交易，促進綠色電力消費，反映新能源板塊續受國策支持。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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