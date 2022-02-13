葉尚志：保利協鑫整固後上破機會大　目標價3.5元

港股繼續伸延穩好的走勢發展，恒指有進一步上試25,000/25,746/26,234點的傾向。隨着市場氣氛有所回暖，資金入市態度變得積極，是有利市況走高的原因，相信在美國聯儲局3月中宣布加息之前，市場仍有望處於喘息期。不過，美國即將進入加息周期已是事實，我們雖然對現時市況依然維持正面看法，但必須保持警惕性，尤其是高估值股份品種，在加息周期下將會受到較大壓力。

事實上，在去年光伏硅片行業加速加大產量後，在短期供需的影響下，硅片價格出現明顯回落，也是導致保利協鑫股價需要整固的原因。然而，國家能源集團公布去年光伏裝機達到860萬千瓦，按年增長4.1倍，我們估計增長勢頭仍有繼續推進機會。另一方面，保利協鑫最新公布回A計劃，建議可於2.5元以下吸納，目標價3.5元，止蝕位於2.2元。

第一上海首席策略師葉尚志