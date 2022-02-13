郭家耀：電動車發展空間大　英恒科技未來盈利看高一線

電動車的發展空間十分龐大，技術上仍有很多可以探索的地方，包括減低電動車的耗電量、令電控具備智能控制等。因此，企業具備研發能力、重要技術、前瞻性十分重要。英恒科技持續投入系統、軟體開發，由於屬於中游企業，僅提供方案不生產硬體，包括從半導體科技企業英飛凌採購晶元，然後基於這些硬體設計一套解決方案，由代工廠製作印刷電路板，為輕資產模式，更有條件調撥資源予研發開支。

該公司目前收入約6%資金為技術研發，包括增聘研發技術人員，研發方向繼續專注於新能源及ADAS領域，並持續新增及擴建研發設施，包括上海建立全新大型研發測試驗證中心。直至2021年6月，公司擁有152個註冊專利及129個軟體版權。公司在電動汽車相關的軟體如BMS(電池管理系統)、VCU等將持續增長，相關市佔率亦名列前茅。

隨着自動駕駛、車載系統等技術發展，令晶元和系統在汽車中的重要性日漸提升，加上近年汽車行業缺芯，OEM對以往佔據產業鏈話語權的車廠一級供應商的依賴度正不斷下降，並對產品化解決方案供應商的依賴度快速提升。一方面，像英恒科技與上游各供應商、半導體廠商達成合作關係，有助為客戶建立完整供應鏈，快速並穏妥得到所需技術及產品。同時，OEM傾向以合作開發模式，與方案供應商、集成服務商合作，省卻管理各生產程序，又可降低開發研究成本和提高競爭力。

事實上，此情況已逐漸反映於公司分部業務表現。佔整體收入最高，達到29%的新能源汽車業務，去年上半年收入大幅增長179%。整體來看，公司去年上半年收入持續向好，期內營業收入13.2億元，按年增長52.66%，盈利0.55億元，按年增長41%。由於公司與上游芯片供應商英飛凌關係穩定，在缺芯背景下保證穩定的芯片供應，在新能源汽車需求快速上升時期，不但保證原客戶的供應，亦開拓新客戶來源。目前公司主要客戶包括廣汽Aion和北汽新能源，並與長安汽車、蔚來、一汽紅旗等品牌建立合作關係，為未來盈利帶來貢獻。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)