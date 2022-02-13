超級碗30秒廣告索價5460萬元　虛擬貨幣成新晉豪客

美式足球超級碗(Super Bowl)決賽周日(13日)在洛杉磯上演，這項美國體壇盛事收視率爆燈，就如內地「春晚」一樣，廣告時段一秒難求，而且秒秒都是天價。負責轉播超級碗媒體透露，今年30秒電視廣告費用就索價超過700萬美元(約5,460萬港元)，而值得關注的是，虛擬貨幣相關的廣告，亦積極搶佔這個「黃金檔期」。

外媒報道，美國超級碗的廣告時段，向來是兵家必爭之地，各大企業不惜一擲千金搶位。以往觀眾看到的廣告，不是可口可樂就是百威啤酒。今年將會出現一些稀客，包括比特幣及以太幣等處擬貨幣，會於超級碗激戰的間場時段，入侵觀眾的眼球。今年大灑金錢搶佔超級碗廣告時段的，包括虛擬貨幣交易所FTX。由於超級碗有近1億觀眾收看，FTX行政總裁Sam Bankman坦言，將超級碗視為宣傳自家公司及虛擬貨幣的絕佳渠道。他指出，沒有比超級碗更盛大、更主流的活動，來讓集團分享信息。

另外，新加坡虛擬貨幣交易平台Crypto.com.也不讓FTX專美，也斥資數百萬美元搶入超級碗的廣告時段。其實Crypto.com.一直看重大型體育節目的宣傳效力，除了與終極格鬥冠軍賽(UFC)簽了1.75億美元的裝備贊助協議，去年底還豪花7億美元，取得NBA洛杉磯湖人隊及快艇隊主場館的冠名權。