充斥假貨、抄襲　有交易平台暫停大部分NFT銷售

NFT(非同質化代幣)大行其道，去年銷售額更飆升至約250億美元。外媒報道，早前以290萬美元出售以Twitter創辦人Jack Dorsey第一條貼文為藍本的NFT的交易平台Cent，其聯合創辦人兼行政總裁Cameron Hejazi表示，該平台已暫停出售大多數的NFT，並指市場上出現「大量且猖獗的假貨和抄襲」。

Hejazi指出，平台上充斥大量未經授權而複製他人內容的NFT、不屬於他們內容的NFT，以及類似於證券形式的NFT，斥責用戶是鑄造虛假的數碼資產。他稱，平台持續打擊違規帳戶，惟情況有如「打地鼠遊戲」，每封閉一個便有另一個，或更多的違規帳戶出現。

目前全球規模最大的NFT交易平台OpenSea亦於上月表示，在其平台上免費鑄造的NFT中，有80%以上為「抄襲作品、虛假收藏及垃圾郵件」。OpenSea發言人直言，出售抄襲內容的NFT違反他們的政策，平台正「通過多種解決方案」，以阻止相關行為並同時支持創作者。

該平台亦曾嘗試限制用戶可以免費鑄造的NFT數量，惟被用戶強烈反對後撤銷決定。