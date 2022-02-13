擬「抽水」佩洛西　《富爸爸》作者：從政可致富

外媒報道，美國民主黨元老、眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)早前因炒股而被受批評，知名暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)亦加入「抽水」行列稱，若想致富，可考慮從政。

早前報道指，佩洛西夫婦於2020年的投資回報率高達56%；而同期股神巴菲特僅為26%。當時佩洛西亦聲明指，該筆投資非她本人進行，而是由保羅‧佩洛西(Paul Pelosi)負責。事件傳出後引起廣泛關注，美國社會有聲音質擬，保羅的操作是靠佩洛西的內幕消息。

羅伯特清崎指出，佩洛西於1987進入政界時的淨資產僅為350萬美元(約2,730萬港元)，如今已飆升至2.5億美元(約27.3億美元)，並能證明是「有回報的犯罪」(This proves crime pays)；明言「想致富的人，或可考慮從政」。

事實上，愈來愈多美國從政者在股票市場獲利，社會上對禁止國會議員買賣股票的呼聲亦愈演愈烈。報道指，近期備受爭議的佩洛西對相關禁令的態度亦有所轉變，上周亦暗示願意推展一項「禁止議員進行股票交易」的法案。