大鱷動向！索羅斯狂沽大型科技股避一劫

外媒報道，據最新的申報資料顯示，「金融大鱷」索羅斯去年第4季大幅減持科技股，避過了今年初的動盪。

根據上周五(2月11日)公布的13F申報資料，索羅斯資產管理公司去年第4季大幅減持在指數股票型基金(ETF)Invesco QQQ Trust Series 1的持股，持股價值從去年第3季的3.56億美元，銳減至940萬美元，這隻ETF是追蹤納斯達克100指數的最大一隻ETF。索羅斯的公司也減持了在亞馬遜和Google母公司Alphabet倉位。

不過，索羅斯資產管理公司上季繼續買進台灣的台積電，持股倉位按季大增4.42倍，達到108,500股，價值1,305.4萬美元。去年底亦擁有電動車Rivian約19,835,761股，當時價值大約20億美元，上季也增持健身器材新創公司Peloton約1,330萬美元的股票。

總結他上季投資組合中的美股價值增12億美元，令總額升至65億美元，部分是因醫療紀錄系統供應商Cerner去年12月宣布將被甲骨文(Oracle)收購，使Cerner股價上季飆逾31%。