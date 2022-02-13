美股本周觀望加息消息　俄烏局勢恐加劇波動

上周公布的美國1月通脹數據續創近40年新高後，本周市場將繼續關注聯儲局官員有關貨幣政策的言論，分析指聯儲局3月時或將進取地加息0.5厘。醖釀多時的烏俄戰事似乎即將展開，聯儲局周一(14日)臨時加開「情人節會議」，雖未即時加息，但或討論一旦開戰，將如何改變貨幣政策應對，烏雲罩天，提振美股的業績期亦臨近尾聲，美股本周恐繼續波動。

諮詢機構Bleakley Advisory認為，聯儲局的取態令所有人都感到緊張，而俄烏緊張關係升級令緊張情緒惡化，約三周的業績期令市場焦點從宏觀層面縮細至微觀層面，隨着業績期快將完結，不得不重新聚焦在俄烏事態上。

美國國家安全顧問沙利文在上周五(11日)，美股離收市還餘約兩小時時警告，俄國有可能在北京冬季奧運期間入侵烏克蘭，紐約期油當天曾衝高至每桶94.66美元，為2014年9月以來最高，終收報每桶93.9美元；布蘭特油則曾衝破每桶95美元，收報94.44美元。

Bannockburn Global表示，俄烏局勢為市場增添不確定性，美元及油價上升，美股遭拋售，即使本周末沒有任何事發生，市場擔心難保下周仍能安然度過。

Bleakley Advisory指，俄烏問題同時為聯儲局帶來挑戰，因戰火將令包括肥料、食品、油等物價上漲，不利當局抑制當前遠超目標的通脹率。

事實上，由美國送往歐洲的天然氣正上升，防止該地在戰事爆發後，能源價格向上急升。美國共7個液化天然氣(LNG)出口碼頭史上首次被油輪爆滿。雖然同時爆滿時間持續不到一日，但強大需求使上周六(12日)在美國出口碼頭上天然氣處理量，錄破紀錄的133億立方英尺，美國海上約500個LNG貨櫃中，逾三分之二將輸往歐洲。

反映基金資金去向的13F文件陸續出爐，國際金融大鱷索羅斯在1月科技股走弱前，大幅減持追蹤納斯達克100指數的景順納斯達克100指數交易所買賣基金(ETF)，由第三季持股價值約3.56億美元，降至去年底時僅持940萬美元。文件顯示，上季索羅斯花20億美元，購買近2,000萬股電動車初創企業Rivian，及健身器材公司Peloton約價值1,330萬美元股票。

花旗同樣在今年初美股、美債大跌市前已提前做淡，上季四大持倉均為股、債的認沽期權(Put)，料獲利甚豐，其中最大持倉為景順納斯達克100指數ETF認沽期權，涉及倉位名義價值達到70.19億美元；其次為SPDR標普500指數ETF認沽期權，倉位名義價值66.57億美元；緊接為iShares羅素2000ETF認沽期權，涉及57.11億美元；第四為iShares iBoxx高收益公司債券ETF認沽期權，涉52.95億美元。單計上述持倉，其做淡美股及美國企業債券的金額已達到246.82億美元。

本周市場關注周二(15日)公布反映上游企業成本的1月生產物價指數(PPI)，分析料在高的1月消費物價指數(CPI)下，PPI同樣高企。通脹升溫將降低民眾消費意欲，故周三公布的1月零售銷售數據同樣值得關注，同日公布最新一次聯儲局議息會議紀錄，投資者將更集中注目有關加息及是否縮減資產負債表的計劃。另外，為數不多的大型企業亦將陸續於本周公布上季業績。