2月浪漫經濟！適逢2022年2月22日　情侶易使錢？

儘管全球各地因應新冠肺炎疫情設下種種防疫限制，但在2022壬寅虎年寓意春暖花開的好意頭之下，不少情侶都選擇在今年共諧連理，加上西方傳統情人節氣氛的強勁攻勢，「浪漫經濟」一觸即發。美國全國零售聯合會(NRF)最新調查顯示，2022年情人節的支出預計將達到239億美元，為史上第二高，僅次於2020年的274億美元。

經歷過去近兩年的防疫限制，急不及待註冊結婚的人數愈來愈多，尤其是一些特別的日子也幾近爆滿。以2022年2月22日為例，也意外成為眾人首選，雖然下周二並非公眾假期，但按中國農曆計為正月年廿二，更集合9個2，有長久雙雙對對之意，人生大日子又易記，故吸引許多人都選擇在當日註冊。

連美國拉斯維加斯亦在本月舉辦史上首個「婚禮月」！這個堪稱為世界婚禮之都的美國內華達州城市，正舉辦為期一個月、名為500萬愛情故事(Five Million Love Stories)的慶祝活動和特別優惠活動。當局發言人預料，會在本月頒發第500萬張結婚證書，更直指2月22日有望成為有史以來最受歡迎的結婚日期。

看來「愛神」邱比特勢衝破疫情隔離障礙，在NRF調查數據中，今年約53%的美國受訪者打算在2022年情人節浪漫慶祝一番，比去年上升一個百分點。當中，約76%受訪者均指出，近期疫情下相關的慶祝更顯重要。節日消費預算方面，美國人估計平均花費175.41美元，高於2021年的164.76美元。

美國人於去年情人節的支出規模約218億美元，今年勢躍升至史上第二高。糖果、卡片、鮮花仍為3大最受歡迎的情人節禮物，分別為56%、40%及37%。不過，今年高價的珠寶總花費可能高達62億美元，明顯比2021年的41億美元大幅增加，而今次調查於1月期間共訪問逾7,700名成年消費者。

根據網上借貸公司LendingTree上月對逾2,000名美國成年人進行的另一項調查顯示，今年受訪者平均計劃為另一半豪花208美元，遠高於過去兩年的144及142美元。LendingTree信用卡專家Matt Schulz直指，通脹讓一切變得更加昂貴，所以他對支出預算會高於前幾年並不感驚訝。

有趣的是，拍拖一到兩年的情侶在情人節的消費有機會達到頂峰，然後又開始回落。同時，6位數字收入人士、男性和「千禧一代」(泛指1996至2016年出生)出手亦較疏爽，預算約413、299及294美元。但有另一半受訪者之中，約三分之一表示因應情人節消費，在一定程度上會產生信用卡債務，當中更有43%人會向他們的伴侶隱瞞債務。

選擇及時行樂的並非少數，有三成受訪者坦言，要靠信用卡支付情人節禮物及外出消遣等費用。儘管向伴侶隱瞞債務不是好主意，仍有31%受訪者承認，他們曾一次以上為在情人節給某人留下深刻印象，而不惜大灑金錢，甚至超出其承受能力。「千禧一代」的相關比例更高，每10個年輕人當中，就有4個會選擇透支消費慶祝情人節；男性的比例亦略高於女性，兩者分別佔33%及28%。

【華消費額偏細 撐經濟須給力】

中國方面，去年新春遇上情人節的雙節效應大幅提振居民消費需求，今年則是周一西方情人節，周二是元宵節，為中國情人節，惟卻有Omicron變種病毒突襲導致疫情防控持續。儘管與去年相比，今年農曆新年假期內地回鄉人數大增，但長假期間的疫下消費仍然疲弱，且金額偏細，投資大行野村證券認為，內地年初以來的穩經濟措施，仍難支撐首季經濟增長。

中國銀聯數據顯示，從年廿九到初六的7天假期(即1月31日至2月6日)期間，銀聯網絡交易金額2.03萬億元人民幣，交易筆數30.05億筆，相比2021年新春假期分別增長22.4%和18.4%，當中以與居民日常生活密切相關的零售購物、餐飲及影視娛樂等消費增長尤其明顯。

當中，零售購物場景的消費宗數更較去年新春假期增長23.3%，金額亦升26.8%。按地區劃分，來自上海、廣東等地的消費交易量增長態勢顯然而見，其中，上海地區期內消費金額按年提高37.4%。

內地券商中金公司認為，居民返鄉規模大幅增長，反映今年新春長假的就地過年等防疫政策較去年同期有所寬鬆，有助於對居民出行和消費形成支撐。野村則估計，主因去年民眾因應官方呼籲就地過年，導致今年返鄉的剛性需求反彈；加上今年抗疫政策趨向「動態清零」，亦為放行居民返鄉度歲增添彈性。

值得留意是，今年「冰雪經濟」風生水起。野村指出，在新春旅遊傳統旺季下，冰雪旅遊乍旺，成為今年農曆新年內地人出遊的熱門選擇，有冰雪旅遊服務營運商的生意更大收旺場，但整體旅遊收入與電影票房銷售均見收縮，可能與經濟惡化有關，亦表明「動態清零」防控措施並沒有帶動消費需求大幅增加。

然而，上述集腋成裘的消費額難彌補諸如內房的大宗花費萎縮。新春期間，內地一手樓銷量通常較低迷，1月房企銷情又普遍受挫，再考慮到部分重點製造業企業開工率進一步惡化，故野村認為，今年首季GDP按年增長可能繼續放緩。另一投行富瑞報告亦指，今年內地本地遊等新春數據並未恢復2019年爆發疫情前水平，相信低端城市消費表現可能更勝一線城市，尤其是必需消費品。不過，據該行的渠道銷售資料所得，仍有少數龍頭的黃金及珠寶零售商，在長假期的同店銷售錄正增長。