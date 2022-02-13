本周或有新藍籌！新貴魔咒纏身難炒起？
2022年02月13日 21:13
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正當地緣政治及疫情憂慮升溫之際，周五(18日)將迎來恒生指數改革後第四次季檢出爐，市場除猜測準藍籌花落誰家外，亦關注恒指公司會否加速擴大成分股數量，以趕及年中增至80隻的目標。不過，去年「世紀季檢」面世後撞正市況波動，大部分藍籌「新貴」表現皆「走樣」，遠跑輸大市，加上隨着恒指擴容攤薄成分股權重，料「染藍大熱門」事前未必再炒得起。
恒指經改制後新增10隻藍籌，惟截至上周五(11日)收市止，僅3隻股價能在季檢正式生效後力保不失，尤其上輪「染藍」的華潤啤酒(00291)、網易(09999)及京東集團(09618)在獲宣布納入至生效日期間，竟已跌介乎逾4至8%，僅新奧能源(02688)升3.59%，惟後者進身藍籌至今，股價也已回調近14%，相比同期恒指反彈4.79%明顯跑輸，其餘3隻則再跌逾4至7%，可謂再次應驗「染藍魔咒」的說法。
光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，過往季檢揭盅前後，資金或會偷步炒作，但由於成分股數目增加將攤薄流入新進藍籌的資金，且股份所佔權重上限由原先最多10%降至8%，使其「吸金力」大不如前，市場對潛在藍籌的炒作憧憬已大為減弱。不過，中金指出，目前追縱恒指和國指的ETF規模分別達219億美元和46.5億美元，潛在成分股的被動資金流仍值得關注。
恒指公司原定目標是分5次季檢，增加25隻成分股，惟此前3次指數檢討僅淨增加9隻藍籌。儘管恒指公司去年底稱，謹慎選股比單純增加成分股數目更重要，但中金仍料恒指擴容速度會加快。基於企業市值及其行業代表性考量，該行將京東健康(06618)、思摩爾國際(06969)、農夫山泉(09633)、中國飛鶴(06186)、中升控股(00881)、中芯國際(00981)等8企排在「準藍籌」名單前列。
伍禮賢則表示，恒指公司會考慮未來經濟發展的主要方向來選擇所納入的行業，相信會增加內需及新能源等國策股，此輪「染藍」心水為理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)和農夫山泉，後者呼聲最高，因屬行業龍頭，市值逾5,000億元不容小覷。
對於有市場人士認為，由於內地監管風險未除，新經濟股走勢仍相對波動，從而影響「染藍」步伐，伍禮賢認為，相信監管對新經濟股的影響只屬周期性，整個行業長期增長動力仍較強勁，故攜程集團(09961)、萬國數據(09698)等科技股亦有望問鼎藍籌。他指，中港經濟逐漸融合，A股對港股的影響力愈來愈大，料中資股在恒指佔比加重為大勢所趨。