本周或有新藍籌！新貴魔咒纏身難炒起？

正當地緣政治及疫情憂慮升溫之際，周五(18日)將迎來恒生指數改革後第四次季檢出爐，市場除猜測準藍籌花落誰家外，亦關注恒指公司會否加速擴大成分股數量，以趕及年中增至80隻的目標。不過，去年「世紀季檢」面世後撞正市況波動，大部分藍籌「新貴」表現皆「走樣」，遠跑輸大市，加上隨着恒指擴容攤薄成分股權重，料「染藍大熱門」事前未必再炒得起。

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，過往季檢揭盅前後，資金或會偷步炒作，但由於成分股數目增加將攤薄流入新進藍籌的資金，且股份所佔權重上限由原先最多10%降至8%，使其「吸金力」大不如前，市場對潛在藍籌的炒作憧憬已大為減弱。不過，中金指出，目前追縱恒指和國指的ETF規模分別達219億美元和46.5億美元，潛在成分股的被動資金流仍值得關注。