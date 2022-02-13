內銀回勇　野村看好工行、建行及郵儲行

內銀股近期狀態大勇，野村發表研究報告稱，內銀資產質素惡化預期減少，加上多家內銀提供逾3%股息收益率，使內銀股風險回報頗具吸引力。雖然在過去數年，內銀股價表現落後大市，但總回報率一直保持一致。

人行日前發表2021年第四季度貨幣政策執行報告，指出內地經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的3重壓力。相比第三季報告，「以我為主」不再放在基調位置，而是僅在匯率部分提及，或意味人行對美國聯儲局政策影響更加關注。

國盛證券認為，未來央行可能還會下調利率和存款準備金率。而中信証券亦指，2021年全年企業貸款利率為改革開放以來最低水平，未來人行還將引導企業貸款利率下行，推動降低企業融資成本。

事實上，去年底在內地降準降息的雙重刺激下，今年首月內地新增信貸和社融增量均「開門紅」創新高。華興證券(香港)首席經濟學家龐溟表示，貨幣政策短期轉入觀望期，相較於再次降息，預期人行貨幣