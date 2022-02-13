港股前瞻：疫情失控遇着外圍差　恐跌穿24500

港股本周形勢內外交煎，對內短期雖然未必會因疫情失控而「封城」，但嚴格的社交限制已足夠打殘日常經濟活動，對外則有潛在的俄烏戰爭，困擾全球金融和商品市場；再加上美國加息的壓力日益沉重，港股美國預託證券(ADR)上周五(11日)收市按比例計，預示恒生指數周一(14日)會低開約250點，本周或進一步失守24,500點關口，初步下試20天線24,404點。鑑於市場避險情緒濃厚，或有利防守性高的股份。

俄烏軍事似一觸即發，國投證券首席投資總監史理生指出，有關負面消息將會在未來數天持續發酵，並進一步推高油價和商品價格，加劇通脹和供應鏈危機。他又直言，兩國不需真正開打，單是一些「風聲」已足夠引發市場恐慌，拖低全球股市，港股亦會受累。

本港疫情急升溫也對後市釀成隱憂，他指，一旦香港要「封城」，港股所有板塊都難以獨善其身，惟他認為，目前疫情的影響不及外圍因素顯著，「封城」的機會亦不大，例如近日本港獲派「國家隊」支援疫情，反而對港股利好。然而，整體市況仍然悲觀，他認為，除了地緣政治風險擔憂不斷加劇外，美國加快「收水」也會持續困擾大市，且上周A股走勢未如理想，在眾多不利消息夾擊下，港股後市恐單邊跌破目前區間低位，短期恒指或失守24,500點，資金傾向泊入避險資產，公用股和資源股等高防守性板塊相對穩陣。

面對加息來勢洶洶，財政司司長陳茂波周日(13日)在其網誌表示，息口趨升，加上疫情的打擊，或會影響一些市民和中小企的現金周轉或還款能力，政府和金融管理局一直密切關注，並鼓勵銀行給予協助和彈性。惟他強調，香港金融及貨幣的風險可控，銀行體系流動資金充裕，總結餘達3,500億元，即使美國加息，港元拆息預料亦不至於要緊隨向上。再者，最近四季的經常帳盈餘平均為本地生產總值(GDP)的10%、外匯儲備達5,000億美元水平，都提供了強韌實力以應對變化。

樓市方面，他指，按揭貸款人的平均供款與入息比率處於36%的低水平。銀行在審批貸款時的壓力測試，亦考慮了加息的後果。因此，樓市不會對金融體系造成系統性風險。

展望本周，除了美國時間周一聯儲局加開特別會議外，其中一個市場焦點落在內地周三(16日)公布今年1月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)，前者預期會按月回落0.5個百分點至1%，屬可控；可是PPI雖料會按年回落0.9個百分點，但仍會高達9.4%，未來會否快速地傳導至CPI仍有待觀察。