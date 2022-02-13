減價求沽！東涌兩房放盤一周內即減15萬易手

二手業主為求沽貨，加快減價速度，東涌東環兩房單位，放盤不足一星期，即減價15萬元，以600萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業林文奇稱，北角和富中心12A座低層B室，望內園景，套三房間隔，實用面積約826方呎，以約2.8萬元放租約半個月，議價後減價2,000元，以約2.6萬元租出，呎租約31.5元，新租客為夫婦，睇樓一次決定承租。

●中原盧宏基表示，西半山禮賢閣C座低層1室，實用面積約1,008方呎，三房間隔，以1,633萬元手，呎價約16,200元，新買家屬於用家，原業主於1987年以96萬元買入，持貨35年帳面獲利1,537萬元，單位升值約16倍。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣愛海頌2月暫錄約7宗租賃成交，平均實用呎價約35元，屋苑1座中層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，獲新租客以1.63萬元承租，呎租約34元，業主則於2020年2月以840萬元購入，現可享約2.3厘租金回報。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣傲凱極高層單位，一房間隔，望海景，實用面積約287方呎，以約1.35萬元放租兩星期，議價後減價500元，以1.3萬元獲區內客承租，呎租約45.3元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●香港置業張志豪稱，深水埗悅海軒低層C室，實用面積約424方呎，兩房間隔，以650萬元放盤1個月，即獲同區客接洽，雙方經議價後減價21萬元，以約629萬元成交，呎價約14,835元，新買家為首置客，睇樓4次決定入市。

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新界區

●中原朱偉雄指，東涌東環2B座中層10室，實用面積約380方呎，兩房間隔，本月初放盤615萬，放盤不足一星期以600萬元沽出，呎價約15,789元，新買家為外區客，購入單位自用，原業主於2018年12月以523萬元買入，帳面獲利77萬元離場。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳海天晉5座低層D室，實用面積約514方呎，兩房間隔，望內園景，零議價下以980萬元易手，呎價約19,066元，屋苑現時約有22個放盤，叫價由780萬元起。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山天宇海5A座中層A室，實用面積約785方呎，三房間隔，放盤5個月，當時叫價1,080萬元，終以1,065萬元成交，實用面積呎價13,567元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山曉峯灣畔3座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約790萬元，議價後以763萬元易手，呎價約15,830元，原業主於2014年以450萬元購入，持貨8年帳面獲利約313萬元離場，單位升值約70%。

●中原陳廸豪透露，沙田第一城本月暫錄約14宗買賣，包括38座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約560萬元，放盤約個半月，議價後以520萬元易手，呎價約18,310元，新買家為年輕夫婦，見近期議價空間較高，把握時機入市自用。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城44座頂層戶，實用面積約304方呎，兩房間隔，原先叫價600萬元，放盤10個月，減價32萬元，獲買家以568萬元承接，呎價約18,684元。

●中原楊頌堯指，大埔嵐山8座低層C室，實用面積約834方呎，套三房間隔，去年11月放盤開價約920萬元，1月減至895萬元，議價後以873.8萬元沽出，呎價約10,477元，新買家為用家。

●世紀21宇田徐雄新稱，大埔太湖花園5座低層B室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望市景，原先開價560萬元，放盤約2個月，累減32萬元，減幅5.7%，最終獲用家以528萬元承接，呎價約14,873元。

●中原王勤學表示，元朗采葉庭11座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價670萬元，吸引買家承接自用，減價10萬元，以660萬元成交，呎價約12,967元，原業主於2001年7月以166.6萬元入市，持貨20年多帳面獲利493.4萬元，期內升值約3倍。

●祥益林英傑指，屯門居屋悅湖山莊3座高層D室，實用面積約584方呎，三房間隔，區內公務員綠表客，見早前公布南延綫規劃圖，有感該區升值潛力更可觀，於未補價第二市場以430萬元購入上址自用，呎價約7,363元。

●祥益表示，屯門瓏門8座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，見物業建於鐵路站上蓋，加上原業主由2月初叫價860萬元，累減25萬元，以835萬元成交，呎價約17,216元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝稱，荃灣海之戀‧愛炫美3A座低層D室，實用面積約820方呎，三房間隔，以1,747萬元沽出，呎價約21,305元，原業主於2017年8月以1,519萬元購入，持貨逾4年帳面獲利228萬元，期內升值約15%。

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