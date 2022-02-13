【供應過盛】網上放盤興起 藍籌盤量較疫前激增1.4倍

疫情轉趨嚴峻，樓市去向難測，加上移民潮業主掟貨，以及近年興起網上放盤，市場二手樓放盤量勁升。據地產代理網上盤源資料，10大屋苑最新買賣放盤數目，較2019年底疫情爆發前，急增逾1.4倍。隨着放盤量大增，當中可承做九成按揭的800萬元或以下盤源，增幅更逾兩倍。

根據中原地產網放盤資料，10個主要藍籌屋苑現時有約3,020伙買賣放盤，與2019年10月時約1,227個相比，放盤量大幅增加約1,793伙。當中開價800萬元或以下單位，現時有約1,220個，佔整體盤源約40%，同類放盤數目較兩年多前約395個，激增約825個。

自疫情爆發後，上述主要大型屋苑網上放盤量全部向上，漲幅由約24.2%至逾3.3倍，當中以上車盤天水圍嘉湖山莊增幅最顯著，現時網上有約775個放盤，相比疫情前僅錄約177個急增數倍，而項目可做足九成樓按的放盤有約750個，為同批10個項目中最多，約兩年多增幅逾3.6倍。

同屬細價盤的沙田第一城網上放盤量，亦由兩年多前約107個，增至現時約233個，當中約181個叫價屬800萬元或以下，同期增逾90%。代理透露，除了移民業主放盤增多外，不少投資者見近年租金回報率回落，都寧願套現換貨，加上近兩年成交量偏低，盤源遂累積一定數量。

九龍指標屋苑荔枝角美孚新邨，網上放盤有約468個，較2019年10月時多近1.6倍，當中800萬元或以下放盤量，期內更增加約2.7倍至約100個。區內代理表示，近月交投減少，累積盤量自然上升，加上業主透過網上放盤趨勢較以前普及，令程序更簡易，現時屋苑叫價約600萬元。

至於紅磡黃埔花園800萬元或以下網上放盤，現時亦有約27個，較兩年多前漲約兩倍，總放盤量約178個，增幅逾1.37倍。中原周德龍指，屋苑細單位業主見樓價回落沽貨換樓，令換樓鏈啟動，中細價單位放盤上升，現時屋苑入場費由約690萬元起。

港島指標項目鰂魚涌太古城盤源有約437個，較兩年多前增近1.2倍，不過可做足九成按揭的放盤則只有一個。屋苑翠湖台一個實用面積482方呎低層單位，兩房間隔，減價30萬元，最新以800萬元放售，每方呎價約16,598元，議價後做價有機會低於「8球」。

近年，各大代理紛紛投放資源，發展網上放盤及睇樓。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，網上放盤普及為大勢所趨，配合科技發展，業主使用互聯網放盤，不用親身到代理行，放盤更為方便，令盤源增加。

他又稱，除了地產代理拍片介紹樓盤外，近期不少業主都會主動提供單位相片及影片，令疫情期間準買家可隨時網上睇樓，樓市因而未有停頓。陳亦指，近年該行營業額向上，每年投放於網上資源隨之而幾何級數般上升。