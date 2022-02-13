疫下新盤市場淡靜 周末僅錄12宗成交
2022年02月13日 22:06
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疫情嚴峻，本周末新盤市場氣氛淡靜，僅錄約12宗成交。其中，長沙灣項目有兩房單位以1183.6萬售出，成交價為同類單位新高。
●長沙灣The Campton兩房1183.6萬沽 創同類新高
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周日(13日)錄得33樓G室的成交，實用面積511方呎，兩房間隔，成交價為1,183.6萬元，呎價約23,162元，創同類單位總價及呎價新高。
●西南九龍維港滙II兩房1,335萬沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作發展的西南九龍維港滙II，周日(13日)沽出第3A座9樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，成交價為1,335.69萬元，呎價約27,259元。資料顯示，維港滙系列項目本月累計已沽出7伙。
●大埔白石角朗濤三房2,137.5萬元招標沽出
疫情爆發，新盤市場亦處於膠着狀態，交投量偏低。其中，鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周日(13日)以招標形式售出第9A座3樓A室，實用面積1,224方呎，三房間隔，成交價為2,137.5萬元，呎價約17,463元。
●屯門御海灣II一房呎價約22,355元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的屯門御海灣II，新近錄得1座26樓C室的成交，實用面積367方呎，一房連儲物室間隔，成交價為820.43萬元，呎價約22,355元。
●將軍澳海茵莊園一房售678.3萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，新近售出第2座20樓D7室，實用面積285方呎，一房間隔，以678.3萬元成交，呎價23,800元。
●屯門上嵐一房511萬沽
由建灝地產發展的屯門上嵐，新近錄得今年首宗成交。項目的12樓A室，實用面積270方呎，一房間隔，成交價為511.37萬元，呎價約18,940元。
●屯門NAPA洋房3,080萬招標售出
新盤市場本月錄得多宗洋房成交﹐包括會德豐地產旗下屯門NAPA，新近透過招標售出的C23號洋房，實用面積2,034方呎，採三房兩套間隔，連784方呎花園，585方呎天台，以3,080萬元成交，呎價約15,143元。資料顯示，上述為該盤今年首宗成交。