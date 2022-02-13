疫下新盤市場淡靜　周末僅錄12宗成交

疫情嚴峻，本周末新盤市場氣氛淡靜，僅錄約12宗成交。其中，長沙灣項目有兩房單位以1183.6萬售出，成交價為同類單位新高。

●長沙灣The Campton兩房1183.6萬沽 創同類新高

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周日(13日)錄得33樓G室的成交，實用面積511方呎，兩房間隔，成交價為1,183.6萬元，呎價約23,162元，創同類單位總價及呎價新高。

●西南九龍維港滙II兩房1,335萬沽

●大埔白石角朗濤三房2,137.5萬元招標沽出

●屯門御海灣II一房呎價約22,355元

●將軍澳海茵莊園一房售678.3萬元

●屯門上嵐一房511萬沽

由建灝地產發展的屯門上嵐，新近錄得今年首宗成交。項目的12樓A室，實用面積270方呎，一房間隔，成交價為511.37萬元，呎價約18,940元。

●屯門NAPA洋房3,080萬招標售出

新盤市場本月錄得多宗洋房成交﹐包括會德豐地產旗下屯門NAPA，新近透過招標售出的C23號洋房，實用面積2,034方呎，採三房兩套間隔，連784方呎花園，585方呎天台，以3,080萬元成交，呎價約15,143元。資料顯示，上述為該盤今年首宗成交。