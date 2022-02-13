供應鏈危機！浪漫有價　美國也要捱貴花

自從疫情爆發以來，全球供應鏈出現短缺，情人節也無幸免。佳節來臨之際，美國的鮮花需求大增，商家們預計迎來年度的銷售高峰，亦提早為搶購潮作準備。不過，今年情人節恐怕出現一花難求的局面，因鮮花供應商或與其他零售商一樣，面臨棘手的供應鏈問題。

綜合報道，美國加州鮮花購物中心總裁Mark Chatoff上周表示，正面臨成本上升、物流運輸問題，這屬於物流短缺的一部分。同時有經營鮮花買賣行業30年的商家表示，行業正經歷前所未有的運輸危機。

在情人節前一周，鮮花需求量大，進一步增加商家交付訂單的壓力。美國花商協會行政總裁Kate Penn指，2021年的問題延續到2022年，尤其在情人節到來之前變得更加棘手。有店主透露，由於鮮花短缺和農場關閉，若想確保商店能為情人節做好準備，須提早數個月前落訂單，以確保得到所需鮮花種類及數量。

美國零售商售賣不少進口花，一如港人愛訂進口花，包括來自荷蘭、哥倫比亞、厄瓜多爾和肯尼亞，這些國家都被視為主要種植區，且絕大多數玫瑰都來自厄瓜多爾。雖然美國有花卉農場，但往往專注於稀有品種，因此無法與其他地區的農場產量或價格競爭。

問題是這些進口國家，亦正面對勞動力短缺，從農場採摘鮮花的人手不及往時充足。另有花店店主說，過去9個月鮮花價格已狂飆30%，主因進口花來到美國，很難如期通過海運港口送抵商店，港口物流延誤加上美國勞動成本、運費上