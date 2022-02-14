東方日報B1：美市瀕危　恒指恐曳　季檢爭位

本周可謂是非比尋常的一周，周一是西方情人節，周二是有中國情人節之稱的元宵節，惟投資者隨時遇上「懲人節」。聯儲局率先於周一加開會議，雖不會突襲加息，但面對俄羅斯與烏克蘭可能本周內開戰，或許為此密謀對策；香港則恐隨時因疫情失控而宣布類似「封城」的措施；周五「埋尾」則有恒指季檢結果。換言之，投資者每天要打醒十二分精神，迎接市況隨時逆轉！

【美市瀕危：聯儲俄烏雙夾擊】

本周市場持續注視聯儲局官員言論，尤其上周放「鷹」，讓市場一度揣測本周當局會突襲加息的聖路易聯儲銀行行長布拉德，會在周一接受訪問，會否安撫市場成焦點。市場更大的關注落在俄烏會否開戰，尤其撞正聯儲局周一加開「情人節會議」，有機會因應情報談及應對俄烏局勢帶來的轉變，美股本周勢波動。

諮詢機構Bleakley Advisory認為，聯儲局的取態令所有人都緊張，而俄烏緊張關係升級令緊張情緒惡化，過去約一個月業績期成焦點，隨着業績期快完，投資者不得不重新聚焦在俄烏事態上。

美國國家安全顧問沙利文在上周五美股距離收市仍有約兩小時之際發出警告，俄國可能在本周入侵烏克蘭，令紐約期油上周五曾衝高至每桶94.66美元，為2014年9月以來最高，終收報每桶93.9美元；布蘭特期油則曾衝破每桶95美元，收報94.44美元。

金融機構Bannockburn Global表示，俄烏局勢為市場增添不確定性，美元及油價上升，美股遭拋售，即使周末沒有任何事發生，市場也擔心難保本周仍能安然度過。Bleakley Advisory亦認為，俄烏問題同時為聯儲局帶來挑戰，因一旦有戰火，將令肥料、食品、油價等上漲，不利當局抑制當前遠超目標的通脹。

事實上，由美國送往歐洲的天然氣數量正上升，據悉美國共7個液化天然氣（LNG）出口碼頭史上首次被油輪塞爆，強大的需求使上周六在美國出口碼頭天然氣處理量，錄破紀錄的133億立方英尺，美國海上約500個LNG貨櫃中，逾三分之二將輸往歐洲，反映爆發戰事機會不低。

大戶也轉趨審慎。反映基金資金去向的13F文件顯示「國際大鱷」索羅斯在1月科技股大跌前，已大幅減持追蹤納斯達克100指數的景順納斯達克100指數交易所買賣基金（ETF），由去年第三季持股價值約3.56億美元，降至去年底時僅持940萬美元。

花旗同樣在今年初美股、美債大跌市前已提前做淡，上季4大持倉均為股、債的認沽期權（Put），料獲利甚豐，其中最大持倉為景順納斯達克100指數ETF認沽期權，涉及倉位名義價值70.19億美元；其次為SPDR標普500指數ETF認沽期權，倉位名義價值66.57億美元；緊接為iShares羅素2000ETF認沽期權，涉57.11億美元；第四為iShares iBoxx高收益公司債券ETF認沽期權，涉52.95億美元。單計上述持倉，其做淡美股及美債金額已達246.82億美元。

除俄烏外，本周市場也關注周二公布的1月生產物價指數（PPI）及周三公布的1月零售銷售。

【恒指恐曳：24500關「疫」堪憂】

港股本周形勢內外交煎，對內短期雖然未必會因疫情失控而「封城」，但嚴格的社交限制已足夠打殘日常經濟活動，對外則有潛在的俄烏戰爭，困擾全球金融和商品市場；加上美國加息的壓力日益沉重，港股美國預託證券（ADR）上周五收市按比例計，預示恒生指數周一會低開約250點，本周或進一步失守24,500點關口，初步下試20天線24,404點。鑑於市場避險情緒濃厚，或有利防守性高的股份。

俄烏軍事似一觸即發，國投證券首席投資總監史理生指出，有關負面消息將在未來數天持續發酵，並續推高油價和商品價格，加劇通脹和供應鏈危機。他直言兩國不需真正開打，單是一些「風聲」已足夠引發市場恐慌，拖低全球股市，港股亦會受累。

本港疫情急升溫也對後市釀成隱憂，他指，一旦香港要「封城」，港股所有板塊都難以獨善其身，惟他認為，目前疫情的影響不及外圍因素顯著，「封城」機會亦不大，例如近期本港傳獲「國家隊」支援應對疫情，反而對港股利好。

然而，整體市況仍悲觀，他認為除了地緣政治風險擔憂加劇外，美國加快「收水」也會困擾大市，且上周A股走勢未如理想，在眾多不利消息夾擊下，港股後市恐單邊跌破目前區間低位，短期恒指或失守24,500點，資金傾向泊入避險資產，公用股和資源股等高防守性板塊相對穩陣。

面對加息來勢洶洶，財政司司長陳茂波昨日在其網誌稱，息口趨升，加上疫情的打擊，或會影響一些市民和中小企的現金周轉或還款能力，政府和金融管理局一直密切關注，並鼓勵銀行給予協助和彈性。惟他強調，香港金融及貨幣的風險可控，銀行體系流動資金充裕，總結餘達3,500億元，即使美國加息，港元拆息預料亦不至於要緊隨向上。再者，最近4季的經常帳盈餘平均為本地生產總值（GDP）的10%、外匯儲備達5,000億美元水平，都提供了強韌實力以應對變化。

樓市方面，他指，按揭貸款人的平均供款與入息比率處於36%的低水平。銀行在審批貸款時的壓力測試，亦考慮了加息的後果。因此，樓市不會對金融體系造成系統性風險。

展望本周，除美國時間周一聯儲局加開特別會議外，其中一個焦點落在內地周三公布今年1月消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI），前者預期會按月回落0.5個百分點至1%，屬可控；可是PPI雖料會按年回落0.9個百分點，但仍會高達9.4%，未來會否快速地傳導至CPI則有待觀察。

【季檢爭位：染藍大熱難沖喜】

正當地緣政治及疫情憂慮升溫之際，周五將迎來恒生指數改革後第4次季檢出爐，市場除猜測準藍籌花落誰家外，亦關注恒指公司會否加速擴大成分股數量，以趕及年中增至80隻的目標。不過，去年「世紀季檢」面世後撞正市況波動，大部分藍籌「新貴」表現皆「走樣」，遠跑輸大市，加上隨着恒指擴容攤薄成分股權重，料「染藍大熱門」事前未必再炒得起。

恒指經改制後新增10隻藍籌，惟截至上周五收市止，僅3隻股價能在季檢正式生效後力保不失，尤其上輪「染藍」的華潤啤酒（00291）、網易（09999）及京東集團（09618）在獲宣布納入至生效日期間，竟錄得介乎逾4至8%跌幅，僅新奧能源（02688）升3.59%，惟後者進身藍籌以來，股價也已回調近14%，相比同期恒指反彈4.79%明顯跑輸，其餘3隻則再跌逾4至7%，可謂再次應驗「染藍魔咒」的說法。

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，過往季檢揭盅前後，資金或會偷步炒作，但由於成分股數目增加將攤薄流入新進藍籌的資金，且股份所佔權重上限由原先最多10%降至8%，使其「吸金力」大不如前，市場對潛在藍籌的炒作憧憬已減弱。不過，中金指出，目前追蹤恒指和國指的交易所買賣基金（ETF）規模分別達219億美元和46.5億美元，潛在成分股的被動資金流仍值得關注。

恒指公司原定目標是分5次季檢，增加25隻成分股，惟此前3次指數檢討僅淨增加9隻藍籌。儘管恒指公司去年底稱，謹慎選股比單純增加成分股數目重要，但中金仍料恒指擴容速度會加快。基於企業市值及其行業代表性考量，該行將京東健康（06618）、思摩爾國際（06969）、農夫山泉（09633）、中國飛鶴（06186）、中升控股（00881）、中芯國際（00981）等8企排在「準藍籌」名單前列。

伍禮賢則表示，恒指公司會考慮未來經濟發展的主要方向來選擇所納入的行業，料會增加內需及新能源等國策股，此輪「染藍」心水為理想汽車（02015）、小鵬汽車（09868）和農夫山泉，後者呼聲最高，因屬行業龍頭，市值逾5,000億元不容小覷。

對於有市場人士認為，內地監管風險未除，新經濟股走勢仍相對波動，影響「染藍」步伐。伍禮賢則認為相信監管對新經濟股的影響只屬周期性，整個行業長期增長動力仍較強，故攜程集團（09961）、萬國數據（09698）等科技股亦有望問鼎藍籌。他指，A股對港股影響力愈來愈大，料中資股在恒指佔比加重為大勢所趨。