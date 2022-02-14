內地省市公布今年經濟增長目標　海南定9%最樂觀

內地官媒報道，31個省區市已公布2022年GDP增長目標。其中有9個省份的經濟增長目標在7%及以上；普遍在5.5%以上，平均在6%水平。

有9個省份的2022年GDP增長目標在7%或以上，其中海南設定為9%左右最樂觀。該省坐擁自由貿易港建設的紅利，去年主要經濟指標歷史性走在全國前列，GDP增長11.2%位居全國第二，兩年平均增速冠全國。另外，西藏為8%左右，江西、安徽為7%以上，湖北、貴州、雲南為7%左右，寧夏及河南為7%。

在31個省區市中，天津和北京均將GDP增速目標設定為5%以上，最為低調。北京市發改委相關負責人解釋，把經濟增長目標設置為5%以上，兼顧了需要與可能，與潛在增長率相銜接，也為疫情防控、結構調整和應對經濟運行中的不確定性留出餘地，有利於引導預期、提振信心，引導各方面把精力集中到提高發展質量效益上來。

另外，從廣東、江蘇及山東這三經濟大省來看，2021年的增速為8%、8.6%、8.3%，但今年卻鎖定了5.5%的增長目標。其中，廣東設定為5.5%左右，江蘇和山東均設定為5.5%以上。粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，這3省2020至2021兩年平均增速分別為5.1%、6.1%與5.9%，顯示目標設定相對謹慎，留有一定餘地。