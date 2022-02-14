道指期貨升近百點　紐油企93美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.03；港匯處7.8005；離岸人民幣(CNH)見6.3635；美元兌日圓報115.49；歐元企1.1347；英鎊處1.3557。金價報1,859美元。布油報94.93美元；紐油徘徊於93.81美元。比特幣報4.21萬美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點。

●道指上周五(11日)收報34,738點，跌503點或1.43%；標指收報4,418點，跌85點或1.9%；納指收報13,791點，跌394點或2.78%。

●港股ADR指數全日下跌，按比例計算，收報24,658點，跌247點或1.01%。

●即月恒生指數夜期收報24,761點，跌99點，低水146點，成交20,786張。

●沙特王儲轉讓4%沙特阿美股權予主權基金。

●寧德時代：已就與特斯拉談判破裂等惡意謠言向公安報案。

●全球股票基金單周錄1,890億元淨流入。

●外媒引述知情人士消息稱，美國白宮發出警告稱，晶片行業需要促進供應鏈的多樣化，以防俄羅斯對美國的出口管制威脅採取報復措施，阻止關鍵原材料的獲取。

●紐約3月期油上周五收報每桶93.1美元，升3.22美元或3.58%，盤中一度升超5%，達到94.66美元，為2014年9月30日以來的最高水平，全周計累升0.85%；布蘭特4月期油收報每桶94.44美元，升3.03美元或3.31%。

●市場關注地緣政治風險升溫，紐約4月期金上周五收報每安士1,842.1美元，升4.7美元或0.3%，連續5日上漲。

●英國富時100指數上周五收報7,661點，跌11點或0.15%；法國CAC指數收報7,011點，跌89點或1.27%；德國DAX指數收報15,425點，跌65點或0.42%。