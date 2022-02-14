潘梓生：油價強勢大方向未有改變

由於美國通脹數字再超預期，加上官員繼續發表「鷹」派言論，市場對於聯儲局加息預期再度提升，甚至已開始預期3月時除了停止買債外，還會加息半厘。市場對加息預期加快，令股市再度調整，現時市場對聯儲局「鬥鷹」，即使股市是否已過早消化消息而調整完結仍是未知之數，但近期強勢的油價應能延續升勢。

上周初油價一度雖因俄羅斯與烏克蘭局勢緊張而上衝至每桶92.5美元，但由於俄烏衝突仍然只聞樓梯響，若俄羅斯有以當年吞併克里米亞的決心，早已派兵入侵烏克蘭，而現時只維持局勢緊張，應另有盤算。

再者，戰事一旦爆發只在烏克蘭，西方國家全面開戰機會極低，實質難以影響原油供應。如果西方只以制裁俄羅斯回應，俄羅斯有中國支持，供應的石油仍可由中國吸納，中國並將減少從其他地方採購石油，實質影響仍是輕微。因此，地緣政治僅為「緊張」而並非能夠長遠推高油價，油價亦因此迅速回落。

不過，油價強勁的基本面仍是上升趨勢的重要支撐。雖然香港現時飽受Omicron變種病毒困擾，但西方國家已開始因Omicron殺傷力低而放鬆防疫措施，相信原油需求也因旅遊業等復甦而繼續回升。石油輸出國組織(OPEC)最新報告表示，有可能調高今年原油需求回升的預測。

另外，油組1月份日均增產幅度僅為6.4萬桶，遠比當初表示日均增產40萬桶為少，即月油價比下月期油價格為高，反映油市場仍處於非常緊張局面，而油組仍未有補充供應缺口，都有助推動油價繼續向上，相信升至100美元指日可待，而布蘭特期油已一度突破95美元。

獨立市場分析師 潘梓生