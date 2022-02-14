【產經直播】多重利淡　港股難升？

本港新冠肺炎疫情嚴峻，加上俄烏局勢緊張、美國加息壓力大等外圍利淡因素，恒指周一(14日)曾挫逾400點。市場風險胃納降低？港股短線難有起息？

美國10年期債息曾再衝至逾兩厘，積弱的科技股向下趨勢不變？ATMXJ搵位PUT？上周五(11日)當炒的內險及內房股，投資者可跟勢追？

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