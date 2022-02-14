【產經直播】多重利淡 港股難升？
2022年02月14日 09:42
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本港新冠肺炎疫情嚴峻，加上俄烏局勢緊張、美國加息壓力大等外圍利淡因素，恒指周一(14日)曾挫逾400點。市場風險胃納降低？港股短線難有起息？
受地緣政治影響，市場擔心影響石油供應，刺激紐約期油上周五(11日)急升近半成，每桶收報93.9美元。油價上望空間仲有幾大？部署油股值博？另外，資源價格續升，鋁價近日曾升至2008年以來新高；至於銅價，花旗上調目標價至每噸11,000美元，江西銅業(00358)可吼位買？
美國10年期債息曾再衝至逾兩厘，積弱的科技股向下趨勢不變？ATMXJ搵位PUT？上周五(11日)當炒的內險及內房股，投資者可跟勢追？
恒生指數公司將於周五(18日)公布恒指季檢結果，中金公司預測中芯國際(00981)等8間企業，或有機會被納入藍籌之列，其中被睇好的中芯去年第四季業績表現符預期，受惠於全球晶片荒，純利增逾倍，毛利率亦升至35％，不止達指引上限，更創歷史新高，股價仲有得升？
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