【高盛推介】地緣政治局勢預期升溫　油股購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：受地緣政治局勢影響，原油期貨及金價走高。當中4月交割的全球基準布倫特原油期貨升至每桶94.44美元，創2014年9月以來最高收盤。4月交割的黃金期貨亦漲4.7美元。

中國石油化工周一(14日)高開後倒跌，現報4.2港元，跌約0.2%。中石化早前發盈喜，料去年第4季純利達到69億至130億元人民幣，有券商指略低於市場預期，並給予「增持」評級，目標價5.2元。

中國石油股份周一則繼續上升，最高見4.29元，創一年半新高。現報4.24元，升約2.4%。

此外，黃金ETF的的SPDR金ETF周一早段亦走高，最高見1,354.5元的近兩個月新高。現報1,352元，升約1.7%。

觀察個股輪證資金流向，可見中石化認購證於上周五(11日)獲資金轉向流入，有約50萬元。中石油方面，上周5個交易日共錄得約150萬元資金流入認購證。

中化購21897，行使價4.26元，2022年4月21日到期，實際槓桿10.1倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

中油購20747，行使價4.49元，2022年5月26日到期，實際槓桿7.9倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。

S金購24050，行使價1,368.48元，2022年10月21日到期，實際槓桿8.4倍，新上市、貼價、高敏感度。

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