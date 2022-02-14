新債王響警：美國呈現多項衰退指標　市場恐慌前奏...

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，當前一系列衰退指標已開始在美國市場中閃現。儘管如此，他認為新興市場股票仍然可以慢慢買入，看好其可大幅上漲。

上周公布的美國2月消費者信心指數跌至逾十年來最低。岡拉克指出，其中一個指標就是消費者信心，而這一直是判斷未來經濟走向的可靠領先指標。信心下滑加上對消費者缺乏新的經濟刺激措施，以及美國聯儲局預計將在一段時間內收緊量化寬鬆政策，對整體經濟來說都不是好兆頭。

另外，他認為孳息曲線是另一個值得關注的衰退指標，它追縱短期和長期利率之間的差異。歷史證明，短期利率高於長期利率的孳息曲線倒掛，是經濟衰退即將來臨的可靠警告。

他續指，第三個經濟衰退指標是信貸息差開始緩慢擴大，這表明市場對一些公司償債能力的信心下降，同時表明信貸市場正處於失控的邊緣，這可能會阻礙公司以優惠價格舉債的能力。他說：「這是恐慌的前奏⋯⋯信貸息差可能進一步擴大，將對股市產生負面影響」。

岡拉克表示，目前已有足夠的衰退潛力，孳息曲線趨平、消費者信心低迷、通脹高企、消費者沒有刺激措施，相信今年稍後經濟活動很可能轉弱。