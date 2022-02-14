【高盛推介】騰訊受壓回調　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股日前創兩個月新高後受壓回吐，周一(14日)跟隨大市下跌。早上曾低見465.4港元後重上470元。現報470.8元，跌約1.3%。騰訊旗下騰訊雲據調查機構數據公布，去年第三季騰訊雲整體公有雲服務市場份額排第二，按年增速達53%。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五(11日)資金轉向積極部署好倉，錄得約2,070萬元資金流入，為上周五最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1,340萬元，牛證於上周五錄得約730萬元資金流入。此外，周一早段亦見即市資金趁低吸納。

淡倉方面，上周五部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在490元及510元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見上周五繼續沽出騰訊，錄得約7.3億元資金淨賣出。

騰訊購18052，行使價519.42元，2022年4月29日到期，實際槓桿10.1倍，行使價530元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購18541，行使價524.27元，2022年5月26日到期，實際槓桿9.1倍，中期、低街貨。

騰訊購15640，行使價485.44元，2022年3月28日到期，實際槓桿11.7倍，貼價、短期、高槓桿。

騰訊牛55082，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，高槓桿近牛。

騰訊牛55096，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，近50元收回距離遠牛。

騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽21893，行使價445.03元，2022年5月11日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。

騰訊熊53419，收回價490.29元，行使價493.2元，換股比率485.437，槓桿比率20.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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