【高盛推介】騰訊受壓回調 資金趁低吸納
2022年02月14日 11:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股日前創兩個月新高後受壓回吐，周一(14日)跟隨大市下跌。早上曾低見465.4港元後重上470元。現報470.8元，跌約1.3%。騰訊旗下騰訊雲據調查機構數據公布，去年第三季騰訊雲整體公有雲服務市場份額排第二，按年增速達53%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五(11日)資金轉向積極部署好倉，錄得約2,070萬元資金流入，為上周五最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1,340萬元，牛證於上周五錄得約730萬元資金流入。此外，周一早段亦見即市資金趁低吸納。
淡倉方面，上周五部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在490元及510元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見上周五繼續沽出騰訊，錄得約7.3億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證的貼價選擇可考慮以行使價530元以下、2個月期以上作為篩選產品的條件。然而周一早上見不少投資者買入鄰近條款的換股比率500兌1認購證部署反彈，但因其敏感度只有0.1及低面值特性，即正股升10格才反映在輪價上。加上1格買賣差價，正股要大幅抽升才可反映升幅。因此投資者可留意換股比率100兌1的騰訊購(18052)，除了是上述篩選條件當中槓桿最高的產品，其敏感度亦明顯較高。
騰訊購18052，行使價519.42元，2022年4月29日到期，實際槓桿10.1倍，行使價530元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
認購證的中期選擇可留意低街貨騰訊購(18541)。貼價選擇可留意屬短期的高槓桿騰訊購(15640)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(55082)，遠牛選擇可留意騰訊牛(55096)，與現價有約30及50元收回距離。
騰訊購18541，行使價524.27元，2022年5月26日到期，實際槓桿9.1倍，中期、低街貨。
騰訊購15640，行使價485.44元，2022年3月28日到期，實際槓桿11.7倍，貼價、短期、高槓桿。
騰訊牛55082，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，高槓桿近牛。
騰訊牛55096，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，近50元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(20217)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(21893)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(53419)，與現價有約20元收回距離。
騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽21893，行使價445.03元，2022年5月11日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。
騰訊熊53419，收回價490.29元，行使價493.2元，換股比率485.437，槓桿比率20.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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