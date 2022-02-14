陳偉明：港股仍有力向上

儘管本港疫情大爆發、美國加息預期升溫及美國商務部將33間中國實體列入「未經核實名單」，無阻港股强勢，恒指上周二(8日)跌至24,150點後，傳出國家隊入市帶動港股强力反彈，加上市場憧憬中央放寬監管穩經濟，恒指上周四(10日)一度升穿25,000關，可惜港股25,000點之上始終阻力重重，港股周一(14日)早段再次回吐至大約24,500點。

美國上周四公布的1月通脹數據按年急升7.5%，再創近40年新高，加息憂慮大升，美股連日急挫，相反港股跌幅比預期小，反映市底强勁，筆者估計港股未來仍有力再度挑戰25,000關，甚至升至26,000水平。

支持港股向上的因素離不開也是股價便宜加上內地貨幣政策轉寬鬆。歐美貨幣政策轉趨收緊，環球資金要尋找出路，中港股市絕對是其中一個選擇。雖然本港疫情大爆發，港府大幅收緊防疫措施，但參考過往兩年美股在疫情下仍然能保持升勢，相信資金流向才是帶動股市向上的最重要因素，而事實上港股近期亦未受疫情影響下挫，足以證明港股在資金流入的情況下，有條件進一步向上。

技術上，預計期指24,100至24,500區間有強力支持，投資者可考慮候低Short Put傳統經濟板塊，或Long Call下月價外1,400點恒指期權。如果期指升穿上周四高位25,057點，短期向上動力有機會加強，宜高追Long Call即月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明