周樂樂：國內維穩持續　短期關注低估值板塊

過去一周，滬深兩市主要指數嚴重分化，其中，科創50、創業板指跌幅均超過4%，而上證50與上證指數分別漲2.91%與3.02%。申万一級行業中，25個行業漲、6個行業下跌，其中，最強的前五行業是煤炭、石油石化、建築裝飾、建築材料與鋼鐵，最弱前五是電力設備、電子、醫藥生物、美容護理與汽車。數據上看，市場整體分化明顯，市場對高估指以及前期漲幅較大的賽道股比較謹慎，反而選擇高股息低估值超跌行業進行部署，包括大金融、大基建行業等板塊。

國內消息來看，國內穩市場與穩經濟的決心愈來愈明確，國內1月份社融增量、信貸增量雙雙創新高超過市場預期，體現了國內貨幣政策和財政政策靠前發力支持穩增長。在提振市場信心、激發需求的同時，各項宏觀政策形成了合力，信貸形勢也出現了明顯改善。目前，在國內經濟面臨下行壓力以及外部美聯儲或提前加息等情況下，國內央行可能會進一步下調利率區間，國內MLF、LPR利率仍可能小幅下調5-10個基點來持續釋放流動性，夯實穩增長基礎。國內各部委也陸續公布了穩經濟，擴內需系列舉措，包括數字經濟規劃、5G新基建、新能源、汽車與家電消費刺激等項目規劃，將有利於A股與港股逐步走穩。需要注意的是，宏觀面仍偏弱，將繼續壓制高估值成長股板塊預期，資金繼續流向低估值的大金融、大基建等穩健品種概率較大。

外圍市場消息看，美國1月CPI同比漲7.5%，數據超出預期的7.2%，繼續創下近年新高，即使撇開能源與食品的數據，CPI也是超預期。認為主要原因是全球疫情仍沒有明顯改善導致目前美國供應鏈瓶頸沒有完全恢復，同時，新冠口服藥推廣的效果使市場看到了疫情結束與經濟恢復的曙光，使國際大宗商品價格繼續維持高位。在這些因素影響下，市場預期美國通脹壓力較大，強化了美聯儲今年將快步縮表與加息預期，導致了市場對美聯儲加快收緊貨幣政策的憂慮升溫，引發整體風險資產下挫，美國10年期國債收益率繼續上行突破2%。認為外圍市場短期仍將較為波動，內生盈利增長較強的核心資產仍是有結構性行情。

綜合來看，國內維穩決心較為明確，包括友好的貨幣與財政政策將有利於國內股市走穩。美國CPI超預期帶來的通脹憂慮，消費者信心指數低於預期以及美聯儲加息預期升溫等因素使得國外市場環境繼續承壓。策略上，短期建議關注低估值優勢的大金融、大基建板塊，同時，留意成長確定較強的新能源汽車、數字經濟、人工智能等板塊的調整情況，等待機會建倉。

勝利證券副首席運營官 周樂樂