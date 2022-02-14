畢馬威中國：籲港府為受疫情影響企業提供「負稅率」

第五波疫情影響各行各業，會計師行畢馬威中國建議，政府推出新一輪針對性「保就業」計劃，針對受僱於自疫情爆發以來未見復甦行業的市民，並考慮為合資格企業提供「負稅率」措施，就2021至22年度首60萬元稅務虧損提供一次性補貼。同時，政府應考慮讓市民延遲繳交暫繳薪俸稅，並在2022至23年度寬減季度差餉，每個可徵差餉物業的季度寬減額為2,000元。

另外建議，派發5,000元電子消費券部分金額需用於指定行業以刺激經濟。稅務合夥人梁愛麗表示，政府需要逐步刺激經濟，並為復甦做好準備，建議政府向每名18至69歲的香港居民發放新一輪電子消費券，並指定部分金額需用於特定行業如餐飲及消閒娛樂；70歲以上透過高齡津貼獲取5,000元現金。

畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立表示，雖然新冠疫情影響持續，但預期香港財政儲備將維持穩健的水平，政府應善用財政儲備，援助受疫情打擊生計的市民及企業。

該行估計，港府2021至22年財政年度赤字將收窄至370億元，遠低於政府原先估算的近1,020億元，主要受惠土地相關收入勝預期，以及印花稅收入增加，料政府截至2022年3月底財政儲備將為8,910億元。

長遠而言，政府應透過吸引外資投資及促進本地就業以提升香港在亞太區的競爭力。畢馬威中國建議，政府可向在港設立區域總部的企業以減半利得稅稅率徵稅(即8.25%)，以吸引外商到港。