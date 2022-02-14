陳永傑：虎年樓市將否極泰來　趁業主肯減價入市

壬寅虎年伊始，香港仍受着新冠肺炎影響，第五波疫情來勢洶洶，整體經濟難免受影響，睇樓活動亦明顯減少，虎年首個周六日的十大屋苑成交只錄6宗成交，創5周新低。但筆者相信否極會泰來，事情發展到最壞便會轉好。

趁着虎年開始，跟大家一同分析一下對上一次虎年的樓價表現。12年前的2010年庚寅虎年，中原城市領先指數CCL由77.03，升至年底的91.45點，升18.7%；要注意當年11月，港府首推了額外印花稅SSD以打擊物業市場炒風，持有物業24個月內轉手需繳5至15%的額外印花稅。但當年樓價不跌反升，而當年一二手私人住宅登記宗數達12.3萬宗，較2021年的7萬宗，多出75%。

今年的壬寅虎年，沒有了政府的加辣，但卻迎來創新高的新冠肺炎確診數字。事實上，經歷了兩年多的疫情，香港樓價仍然相當堅挺，2020年至今，CCL仍錄得5%升幅，幅度雖然不多，但總結過去兩年各種投資工具的表現，相信物業仍是一枝獨秀。變種病毒Omicorn來襲，港府收緊防疫措施，部分原定本月發售的新盤，亦被迫剎停。在缺乏大型新盤供應下，加上傳統農曆新年淡季，2月首周一手市場錄不足30宗成交，全月料少於400宗，較1月份約700宗跌近4成，連跌三個月，料創2020年2月錄得約350宗後的兩年新低。

二手市況亦因疫情關係而顯得黯淡，更有個案以低於銀行估價一成易手。疫情愈趨嚴峻，睇樓活動減少，筆者相信二手業主欲沽出手持物業，需要願意接受低於市價的成交價才可順利沽售。但筆者堅信疫情總有一天會過去，按息依然是歷史低位，通脹令實物資產更被看高一線，種種因素皆令筆者對今年樓價保持樂觀預測，有意入市的讀者，不妨把握現時業主們願意積極議價的時機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑