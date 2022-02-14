道期跌28點 金價撲1860美元
2022年02月14日 16:31
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美匯指數報96.08；港匯見7.8032；離岸人民幣(CNH)報6.3644；美元兌日圓報115.23；歐元企1.1328，英鎊處1.3516。金價報1,857美元。布油報94.24美元，紐油報93.04美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨跌28點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年12月工業生產（按年）
●恒生指數全日收報24,556點，跌350點或1.41%。國企指數收報8,618點，跌165點或1.89%；科技指數收報5,502點，跌94點或1.7%。主板成交1,138億港元。美團及阿里齊挫3%。https://bit.ly/3Jo5zCu
-滙豐委任林慧虹為香港區行政總裁，即日生效。
●滬綜指收跌34點，內房、中資金融板塊跌幅較大，醫藥和鋰電池板塊則逆市上升。https://bit.ly/3gLsXh8
●中國經濟：
-內地省市公布今年經濟增長目標，海南定9%最樂觀。
●逾兩成南韓人最想入呢家企業打工...
●分析料油價本月底直衝100美元，全球經濟勢受打擊。
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