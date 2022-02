康希諾生物( 06185 )公布,公司股東上海禮安創業投資中心及蘇州禮泰創業投資中心、LAV Spring Co., Limited、LAV Bio III Investment Co., Limited、Lilly Asia Ventures III Investment Co., Limited及LAV Amber Limited於去年9月6日至今年2月11日,合共減持公司A股及H股股份7,944,792股,是次權益變動不觸及要約收購;本次權益變動後,信息披露義務人持有公司股份數量為12,350,224股,持有公司股份比例將從8.20%減少至4.99%。