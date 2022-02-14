香港「清零」了！法貿料零售業今年零增長　失業率回升

香港政府抗疫不力，一味追求不知所謂何物的「動態清零」，卻完全沒有足夠的措施及配套應對大規模爆發的疫情。港府強加苛政於民，疫情尚未清零，經濟已率先清零。法國外貿銀行最新報告預計，在未來數月社交距離措施依然保持嚴格的情況下，今年香港零售業增速將會從去年的8.1%下降至0%。

報告指出，香港連日來確診數字飆升，政府再次收緊社交距離措施，消費相關行業的復甦也受到影響。儘管整個亞洲都出現Omicron變種病毒爆發，但高頻數據顯示香港的人員流動及零售休閒活動水平下降速度遠快於亞洲其他地區。

由於疫情期間人員流動性與經濟活動緊密相關，消費相關行業驟然下滑令香港經濟面臨壓力。在此番社交距離加強之前，香港零售銷售和餐飲服務截至2021年底已經恢復至疫情前水平的95%，酒店及住宿恢復至75%。

社交距離限制打亂了零售業的復甦腳步。由於本地消費支出周期反彈已經見頂，更加嚴格的措施無疑為復甦帶來更大壓力。

該行指出，目前零售業下滑的程度不及2020時嚴重，因為現在疫苗接種率高於當時，並且Omicron的死亡率較低。在未來幾個月社交距離措施依然保持嚴格的情況下，雖然預計零售業增速將會降至零，但是這仍然好於2020年下滑24%的記錄。

然而，零售及餐飲食宿服務表現不佳會帶來一系列連鎖反應。勞動力市場方面，失業率此前從2021年2月的峰值7.2%下降至2021年12月的3.9%，下半年餐飲服務復甦是主要推力，但目前人員流動受限、暫未有政府財政支援的情況下，失業率可能會回升至4.9%。香港零售物業空置率雖然頑固在10%以上，但此前已經開始緩解的迹象，不過當前負面情緒蔓延可能會熄滅這個勢頭。

報告建議，港府應該考慮在即將出台的財政預算中擴大財政刺激，以補償居民和受影響的行業。這雖然不能完全彌補實體店營業時間的損失，但至少可以在一定程度上緩解壓力。