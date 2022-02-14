報告：89%市場參與者將大灣區納入投資策略

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心周一(14日)發表新一份題為「人口轉變及長期資產市場：香港的機遇及發展」的應用金融研究報告。研究中心的應用金融研究報告檢視與市場參與者及監管機構密切相關的議題，並探討促進香港金融服務業長遠發展的策略及方向。

鑒於香港人口結構的轉變，以及與退休規劃相關的長期資產需求增長，報告探討香港長期資產市場的機遇及發展，研究由人口結構轉變而帶動的長期資產需求增長，並檢視香港市場上的各類長期資產。

報告亦透過研究中心委託的調查及訪問，闡述本地市場參與者的見解，並探討未來的增長機遇及主要趨勢。例如，83%的受訪者表示會在投資策略中考慮「環境、社會及管治(ESG)」因素，89%表示會將粵港澳大灣區發展規劃納入策略計劃。報告總結了一些在人口轉變的背景下有助香港長期資產市場健康發展的建議。

香港金融管理局副總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬表示，香港擁有穩健的基礎設施及世界級的專業人才庫，在把握由人口結構轉變所帶來的機遇上處於有利位置。我們對香港長期資產市場的未來發展能夠進一步促進市民的退休規劃感到樂觀。