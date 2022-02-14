俄烏若開戰通脹勢爆煲　全球糧食能源金屬升不停

正當工業金屬庫存捉襟見肘之際，東歐局勢緊張恐進一步擾亂全球重要物資供應，激化全球通脹！首先，「震央」烏克蘭素有「歐洲糧倉」之名，芝加哥小麥期貨周一應聲漲近2%。其次是全球大宗商品市場上影響力舉足輕重的俄羅斯，不但手握歐洲油氣的重要命脈外，更是全球鋁和鈀金等貴金屬的主要供應國，其處作戰狀態，促使布蘭特期油周一升穿每桶95美元大關，創逾7年新高。分析指出，油價上漲恐激化通脹，為繼新冠疫情後，再次衝擊全球經濟增長，故一旦俄烏傳來炮火聲，別奢望能獨善其身！

歐美需求爆發與供應短缺早已處於臨界點，對全球經濟復甦甚為關鍵的商品庫存卻降到歷史低位，加上俄烏地緣政治風險引發的蝴蝶效應，無論工業原料、能源以至主要農作物亦正掀起新一波漲勢。俄烏兩國的大麥和小麥出口量共佔全球三分之一，俄羅斯「後花園」黑海正是殼物主要出口港，市場憂慮俄方一旦入侵烏克蘭，或擾亂黑海作為出口樞紐的重要物流運輸，對未來供應不足的潛在危機令芝加哥莆貨交易所(CBOT)最活躍的小麥期貨合約價格周一不斷攀升，曾高見每蒲式耳8.14美元，為近三周高位。

由於烏克蘭小麥的主要種植區鄰近烏東地區，俄烏軍事發展如急連轉直下，隨時令農民逃亡大受破壞，屆時小麥產量更慘不忍睹，已刺激過去一周小麥價格累漲半成。同時，有海上航運商指，中小型散裝船運價格開始上升，因中國、中亞、阿拉伯與北非等殼物轉由南美進口，航程時間大幅拉長，運價漲幅亦會更高。

比俄烏局勢可能更迫在眉睫的，還有原料價格。據投資大行摩根大通的數據顯示，俄羅斯在全球鈀(又稱鈀金)的出口佔比超過45%、鉑佔逾15%、金佔9.2%，鋼鐵亦佔逾半成。其中，鈀金可用於製造抑制汽車污染的設備等，亦可用於電子產業，可以想像全球近半鈀金的出口斷鏈，將激發龐大物價上漲壓力。

大量商品現已出現逆價差，即現貨、近月合約價格高於遠期期貨價格的情況，這往往被視為商品稀缺的信號，當中以金屬市場尤其明顯。倫敦金屬交易所數項合約的現貨價格高於遠期交割期貨，反映投資者不惜以更高的溢價來取得現貨供應。高盛集團分析師Nicholas Snowdon形容，這已陷入最極端的庫存環境、空前供應鏈的困境。

以主要商品交易所的銅庫存為例，僅略高於40萬噸，尚不及滿足全球一周的消費量；皆因能源成本竄升引致巨大的財務壓力，使歐洲和中國的鋁冶煉廠被迫削減產能。美銀分析師Michael Widmer透露，整個供應鏈的庫存都很低。國際鋁價上周攀抵每噸3,200美元的13年高位，因高盛估鋁庫存可能在2023年前耗盡。

原油供應不足，亦帶動油價持續飆升。布蘭特期油價周一曾高見每桶96.16美元，最多升約1.82%，一度觸及2014年10月來新高。外媒預計，原油價格從2021年底的每桶70美元，直至本月底或攀升至100美元大關，意味下半年美國和歐洲通脹率或提高約0.5個百分點。

繼摩根大通此前警告油價若漲至每桶150美元，幾乎阻礙全球經濟擴張、使通膨率飆至7%以上之後，Peter Hooper亦指，石油衝擊令通脹問題涉及層面變得更廣泛，全球經濟增長顯著放緩的可能性加大。因能源緊縮會加劇全球供應鏈失衡，推高成本並延遲原材料和製成品復常生產的步伐。

總部在本港的全球物流公司直指，客戶已密切關注不斷上漲的燃料成本。另有航空公司坦言，油價漲勢偏偏發生在空運價格異常高企的時候，言下之意航空生意不利因素盡現。惟美國波音公司卻有意淡化供應鏈危機，一直依賴俄羅斯鈦供應的波音相關負責人昨指，有信心解決潛在的鈦供應中斷問題，因公司擁有多元化的供應。