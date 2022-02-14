疫下樓市疲弱　市場連錄多宗損手個案

疫情下樓市表現疲弱，市場連錄多宗損手個案，包括西貢逸瓏園、馬鞍山雲海及北角柏傲山均現蝕讓交投，其中逸瓏園有套三房單位5年貶值約91萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇稱，北角柏傲山1座中層A室，實用面積約1,078方呎，三房間隔，獲區外換樓客以3,000萬元承接，呎價約27,829元。原業主於2015年5月以3,029萬元購入單位，至今易手帳面蝕讓29萬元。

●中原張霈溱表示，西灣河鯉景灣安曉閣低層D室，實用面積約509方呎，兩房間隔望園景，以832萬元易手，呎價約16,346元。原業主於2014年7月以565萬元買入單位，持貨8年帳面獲利約267萬元，升值47.3%。

●中原黃震東表示，北角明園大廈2期中層60室，實用面積約510方呎，兩房間隔，以740萬元易手，呎價約14,510元。原業主於2006年以185萬元買入單位，持貨16年帳面獲利555萬元，單位升值約3倍。

●世紀21北山梁淑儀稱，天后海興大廈低層A室，實用面積約327方呎，兩房間隔，成交價600萬元，呎價約18,349元，新買家為區外首置客。原業主於2017年6月以520萬元購入上址，至今帳面獲利80萬元，升值約15.4%。

●利嘉閣何詠詩表示，上環帝后華庭3座低層D室，實用面積約478方呎，兩房間隔，以975萬元沽出，呎價約20,397元。原業主於2002年12月以約222.6萬元購入單位，持貨約19年帳面獲利約752.4萬元，升值約3.4倍。她補充，屋苑去年最高成交呎價為26,242元，相比下是次呎價回落近3成。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣四小龍屋苑本月暫錄11宗成交，比上月同期略多1宗，其中碧海藍天佔2宗，屋苑6座中層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，去年9月開價980萬元，其後調整至970萬元，最終以952萬元易手，呎價約18,667元。

●香港置業郭德文表示，長沙灣一號九龍道高層E室，實用面積約301方呎，一房間隔，每月叫租約1.6萬元，放租兩星期即吸引外區客洽詢，最後減租1,000元，以1.5萬元租出，呎租約49.8元。

●香港置業劉顯指出，大角咀港灣豪庭6座低層D室，實用面積約337方呎，兩房間隔，減租1,200元，成交月租1.48萬元，呎租約43.9元。

●中原范鎮培稱，黃大仙居屋天馬苑A座低層8室，實用面積約351方呎，一房間隔享內園景，已補價自由市場開價438萬元，減價後以400萬元成交，呎價約11,396元，新買家為同區分支家庭。原業主於2008年2月僅以109萬元買入單位，持貨14年帳面獲利291萬元離場，大幅升值逾2.6倍。

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新界區

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山雲海香海臺2座中層E室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價約950萬元，減價後以908萬元售出，呎價約18,799元。原業主於2018年以932.3萬元入市，持貨4年帳面虧損約24.3萬元。

●世紀21奇豐廖振指出，西貢逸瓏園5座低層B室套三房單位，實用面積約992方呎，以1,270萬元成交，呎價約12,802元，原業主2017年4月入市，持貨約5年帳面蝕讓約91萬元。

●中原藍浩然表示，疫情仍然嚴峻，影響睇樓活動，粉嶺及上水本月暫錄約15宗成交，對比上月同期約37宗明顯下降，但仍有買家希望趁機於市場執平貨。其中粉嶺中心本月暫錄3宗成交，屋苑J座低層7室，實用面積約510方呎，三房間隔，開價約630萬元，減價至600萬元獲承接，呎價約11,765元。原業主於1992年4月以77.4萬元購入上址，持貨30年帳面獲利約522.6萬元，單位升值約6.8倍。

●利嘉閣司徒俊傑表示，青衣居屋偉景花園2座中層G室，實用面積約550方呎，兩房間隔望內園景，已補價自由場成交價685萬元，呎價約12,455元。原業主於2008年6月以約193萬元已補價購入單位，持貨至今帳面賺約492萬元或約2.5倍。

●中原林恩信指出，荃灣海之戀‧愛炫美5C座中層C室，實用面積約538方呎，兩房間隔，享海景，叫價1,010萬元，減價30萬元，以980萬元沽出，呎價約18,216元，買家為上車客。原業主於2017年8月以793萬元一手買入單位，持貨4年半帳面獲利187萬元。

●中原王勤學表示，元朗區本月暫錄約30宗二手成交，當中佔29宗的成交價於1,000萬元之內，其中Park YOHO第1A期11B座中層B室，實用面積約714方呎，三房連套房間隔，可望米埔及山景，叫價977萬元，終獲用家以973萬元承接，呎價約13,627元。

●中原溫旭銘表示，元朗Grand YOHO第2座高層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價968萬元，買家帶票睇樓睇樓即場還價，業主減價10萬元，以958萬元成交，呎價約18,423元。原業主於2016年9月以822.9萬元一手購入單位，持貨至今帳面獲利135.1萬元。

●中原柯勇指出，將軍澳中心2座高層F室，實用面積約684方呎，三房連套房間隔，以1,050萬元易手，呎價約15,351元。原業主於2012年4月以556萬元購入單位，現轉手帳面獲利494萬元，期內升值約88.8%。

●世紀21物業(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳寶林邨寶泰樓低層2室，實用面積約381方呎，去年7月放盤，原開價300萬元，累減52萬元或約17%，以248萬元未補價第二市場售出，呎價約6,509元。

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