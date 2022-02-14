內房正榮地產遭穆迪下調「企業家族評級」至「B3」

穆迪在一份聲明表示，正榮的再融資和違約風險增加，原因是其在未來12個月內運營疲軟、融資渠道惡化和大量債務到期。至於該企股票及債券價格急跌反映了正榮的融資渠道轉弱，即使正榮已發出聲明澄清，仍預計該企難以合理成本籌集新資金，為未來6到12個月的到期債務再融資。

穆迪提及，正榮對其合資企業的風險敞口很大，或會限制其控制現金流的能力。該企優先無擔保債券評級由「B2」降至「Caa1」。

該機構表示，降級反映龍光的融資渠道減弱及對其或有負債的內部控制不足，引發對公司治理實踐的擔憂；至於評級納入負面觀察，是因為龍光或有負債規模的不確定性，以及公司對其財務方面的內部控制薄弱。