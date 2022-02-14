內房正榮地產遭穆迪下調「企業家族評級」至「B3」
2022年02月14日 21:13
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房企信貸評級調整持續，上周五因為市場憂慮票據贖回計劃生變、繼而上演股債雙殺的正榮地產(06158)，在周一遭穆迪把該企的企業家族評級(CFR)由原來的「B1」下調至「B3」，展望「負面」。
穆迪在一份聲明表示，正榮的再融資和違約風險增加，原因是其在未來12個月內運營疲軟、融資渠道惡化和大量債務到期。至於該企股票及債券價格急跌反映了正榮的融資渠道轉弱，即使正榮已發出聲明澄清，仍預計該企難以合理成本籌集新資金，為未來6到12個月的到期債務再融資。
穆迪提及，正榮對其合資企業的風險敞口很大，或會限制其控制現金流的能力。該企優先無擔保債券評級由「B2」降至「Caa1」。
上周五傳出正榮不打算在下月初贖回一筆兩億美元永續債，導致正榮系股價暴瀉。雖然公司已澄清有關報道不實且虛假，正榮地產周一續跌逾15%，收報1.04元；正榮服務(06958)跌13.87%，報1.49元。
至於穆迪同日把另一家房企龍光集團(03380)的企業家族評級，由「Ba2」降低至「Ba3」，又把評級列負面觀察；之前的評級展望為穩定。
該機構表示，降級反映龍光的融資渠道減弱及對其或有負債的內部控制不足，引發對公司治理實踐的擔憂；至於評級納入負面觀察，是因為龍光或有負債規模的不確定性，以及公司對其財務方面的內部控制薄弱。