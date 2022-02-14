疫下新盤交投僅個位數　石硤尾洋房連錄成交

疫情持續升溫，令新盤市場每日交投量跌至個位數水平。周一(14日)暫錄6宗一手成交，當中一半來自觀塘現樓項目。而石硤尾項目繼上周後，再沽出一座洋房，成交價近1.82億元。

●觀塘凱滙連沽3伙連天台戶 單日套現4,595萬元

此外，1期1座50樓K室，實用面積574方呎，兩房連儲物房間隔，連308方呎天台，成交價為1,368.6萬元，呎價約23,843元。據悉，凱滙累售1,883伙，現時僅餘15伙特色天台戶待售。

●石硤尾緹山洋房1.82億元沽出 呎價約63,873元

●白石角逸瓏灣8重售早前終止交易的兩房單位 提價12％

●屯門御海灣II周六賣10伙

即將發售的10伙，實用面積介乎255方呎至501方呎，扣除最高22%直減優惠後，折實價介乎約504.9萬元至約993萬元，折實呎價約19,800元至約20,952元。

●青衣薈藍開放式戶呎價約25,557元

●白石角海日灣II連天台戶1,205.3萬沽

大埔白石角海日灣II新近沽出1伙特色單位。項目的第13座20樓及天台F室，實用面積608方呎，兩房連儲物室間隔，連​​544方呎天台，成交價為1,205.3萬元，呎價約19,824 元。