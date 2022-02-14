疫下新盤交投僅個位數 石硤尾洋房連錄成交
2022年02月14日 21:25
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疫情持續升溫，令新盤市場每日交投量跌至個位數水平。周一(14日)暫錄6宗一手成交，當中一半來自觀塘現樓項目。而石硤尾項目繼上周後，再沽出一座洋房，成交價近1.82億元。
●觀塘凱滙連沽3伙連天台戶 單日套現4,595萬元
特色單位有價有市，信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙，周一(14日)連錄3宗特色戶成交。其中，項目第2期5座50樓N室的成交，三房間隔，實用面積758方呎，連617方呎天台，以1,896.9萬元成交，呎價約25,025元。而項目第1期的2座55樓K室，實用面積550方呎，兩房間隔，連428方呎天台，成交價為1,329.6萬元，呎價約24,175元。
此外，1期1座50樓K室，實用面積574方呎，兩房連儲物房間隔，連308方呎天台，成交價為1,368.6萬元，呎價約23,843元。據悉，凱滙累售1,883伙，現時僅餘15伙特色天台戶待售。
●石硤尾緹山洋房1.82億元沽出 呎價約63,873元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，繼上周沽出一座洋房後，新近再招標沽出一座。據一手銷售資訊網資料，洋房7號實用面積2,846方呎，採四房三套間隔，連1,000方呎花園、118方呎平台及941方呎天台，設私人升降機及兩個車位，成交價為約1.82億元，呎價約63,873元。
●白石角逸瓏灣8重售早前終止交易的兩房單位 提價12％
信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，上載銷售安排及價單，將於周五(18日)起重售1伙早前遭終止交易的兩房單位，該單位為3C座9樓F室，實用面積595方呎，屬兩房間隔，原本於2019年3月以927萬元招標沽出，惟交易於上月31日終止。發展商現時改以價單形式重新發售該單位，定價為1,281.5萬元，按最高折扣為19%，折實價約1,038萬元，折實呎價約17,446元，折實價較3年前的沽出價高約12％。
●屯門御海灣II周六賣10伙
新盤餘貨銷情理想，發展商再加快推售。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II已屆現樓，本月至今沽出6伙，最新上載銷售安排，落實於周六(19日)起發售10伙。資料顯示，選購兩個或以上指明單位的買家可獲優先選購權，而餘下單位就以先到先得形式出售。
即將發售的10伙，實用面積介乎255方呎至501方呎，扣除最高22%直減優惠後，折實價介乎約504.9萬元至約993萬元，折實呎價約19,800元至約20,952元。
●青衣薈藍開放式戶呎價約25,557元
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍，新近錄得18樓A07室的成交，實用面積203方呎，開放式間隔，成交價為518.8萬元，呎價約25,557元。
●白石角海日灣II連天台戶1,205.3萬沽
大埔白石角海日灣II新近沽出1伙特色單位。項目的第13座20樓及天台F室，實用面積608方呎，兩房連儲物室間隔，連544方呎天台，成交價為1,205.3萬元，呎價約19,824 元。