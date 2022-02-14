樓價失守！太古城月挫12%最傷　料見逾4年低位

疫情來勢洶洶，樓市開始失守，10大屋苑2月份上半月交投量，按月再跌近12%，期內8個屋苑平均實用呎價下挫，藍籌王鰂魚涌太古城跌幅更超過12%，成交均價僅約17,450元，隨時創逾4年半以來新低。

綜合市場資料，上述10個屋苑本月合共錄約67宗二手買賣，上月同期則錄約76宗，按月減少約9宗，當中半數項目交投量下跌，跌幅介乎約25至70%，以荔枝角美孚新邨跌勢最顯著，暫只錄約3宗買賣。

期內樓價以太古城跌得最傷，該盤1月上半月平均實用呎價報約19,953元，相比上2月份銳減約12.5%，但期內成交量由約6宗增至約11宗。中原趙鴻運表示，本月成交以1期或低層等質素較低、樓價1,000萬元以下的「恐龍盤」為主，疫情下該類單位都有較大減幅，拖累均價下跌。資料顯示，屋苑2017年7月全月計平均實用呎價曾低見約16,920元，為對上單月新低。

其次將軍澳新都城2月平均實用呎價亦按月跌約5.4%至約16,992元，期內只錄約6宗買賣。而茶果嶺麗港城本月平均實用呎價，也較1月挫約4.8%至約14,208元，中原洪金興表示，該屋苑續錄減價成交，其中32座中層三房戶，實用面積約748方呎，減價50萬元，剛售1,050萬元，呎價約14,037元，低市價約5%。

事實上，10大屋苑中佔8個本月的成交量仍不足10宗，鰂魚涌康怡花園僅錄1宗最少。該行楊文傑指，屋苑願意大幅減價的業主並不多，成交步伐因而繼續放緩。

除藍籌屋苑外，疫情下各區都只有減價貨才獲承接，加快樓價跌速。中原梁潮透露，元朗采葉庭11座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價720萬元，多次降價後，獲睇樓已半年的上車客以660萬元購入，呎價約12,967元，相比同類型單位近期做價平約8%。

換樓客都出動「執平貨」。該行周德龍指，紅磡海逸豪園16座中層H室，實用面積約855方呎，套三房間隔，劈價242萬元，該類買家以1,758萬元入市，呎價約20,561元，低市價約5%。

港島樓亦連錄平價個案。利嘉閣何詠詩表示，上環帝后華庭3座低層D室兩房戶，僅售975萬元，呎價約20,398元屬近月低位，較去年呎價高位跌逾兩成。中原施長達稱，北角百福花園百利閣中層相連戶，累減100萬元，用家睇樓數日即以1,450萬元購入，呎價約1.25萬元，低銀行估價至少約12%。