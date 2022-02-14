華加強網約車行業全鏈式聯合監管

中國交通運輸部、工信部、人民銀行、國家稅務總局、國家市場監督管理總局、國家網信辦等8部門近日聯合修訂發布通知，有關加強網絡預約出租汽車行業由事前、事中至事後的全鏈式聯合監管有關工作。

據了解，為結合網約車行業發展的新形勢新要求，該通知對多部門事全鏈式聯合監管事項進行了完善，對處置措施和操作流程進行了細化，以便於各級相關部門操作實施。主要修訂內容包括增加事前聯合監管要求，要求地方有關部門優化服務流程，嚴把行業准入門檻，督促網約車平台公司不得接入未取得相應出租汽車許可的駕駛員和車輛。

同時，對以下多個方面違法違規行為，納入聯合監管工作事項，包括未取得網約車經營許可擅自從事經營活動；網約車平台公司向未取得相應出租汽車許可的駕駛員和車輛派單及未按規定向網約車監管信息交互平台傳輸有關數據信息；存在低價傾銷、欺詐、對個人在交易條件上實行不合理差別待遇；危害網絡安全、數據安全、侵害用戶個人信息權益；非法經營資金支付結算；侵害網約車駕駛員勞動保障權益；不依法納稅；危害公眾利益、擾亂社會秩序、影響社會安全穩定。

全鏈式聯合監管流程亦見細化，將流程細分為發起、上報、處置等環節。對於網約車平台公司存在嚴重違法違規行為，經依法依規處理後仍拒不改正的，地級及以上城市相關部門報經當地人民政府同意後，可組織發起聯合監管，逐級上報提請採取處置責令暫停區域內經營服務、暫停發布或下架應用程式(App)、停止互聯網服務、停止聯網或停機整頓等處置措施。

今次通知更提出，要探索建立政府部門、企業、從業人員、乘客及行業協會共同參與的多方協同治理機制，加強網約車行業聯合監管應急響應和處置，探索利用互聯網思維創新監管方式，實現信息互通、資源共享，提升監管效能。