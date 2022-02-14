「執貨」博重建？個別拍賣物業低見「2字頭」

本周將有不少開價「3字頭」的住宅推出市場拍賣，個別更低至「2字頭」，並具博收購重建潛力。其中明日(15日)推拍的深水埗福華街一個連天台舊樓單位，開價僅298萬元。

環亞物業拍賣明日將推出多項物業，上述的福華街11號連天台戶，單位實用面積約523方呎，天台面積約463方呎，開拍價298萬元，呎價只約5,698元。

同場亦有多個「3字頭」開價住宅。旺角通菜街35樓高層A室，實用面積約529方呎，開價300萬元，呎價約5,671元。而長沙灣鴻裕大廈中高層B2室，翻拍價390萬元，較之前減8萬元，以單位實用面積約362方呎計算，呎價約10,773元。

另一個為土瓜灣福裕樓低層連平台單位，實用面積約309方呎，平台面積約558方呎，開價398萬元，呎價約12,880元。

此外，本周三(16日)忠誠拍賣推拍多項舊樓物業。太子寶興大樓低層K室，實用面積約390方呎，拍賣開價350萬元，呎價約8,974元。該廈去年底一個高層E室，實用面積約410方呎，以約445萬元易手，呎價約10,854元。

另外，同場拍賣土瓜灣馬頭圍道204號高層A室銀主盤，實用面積約556方呎，開價350萬元，呎價約6,295元。

而坐落港島商業區灣仔的舊樓利順大樓，一個高層C室，屬遺產承辦人物業，實用面積約343方呎，推拍價380萬元，呎價約11,079元。

至於黃開基拍賣行同日也推出元朗保安樓高層D室銀主物業，實用面積約389方呎，減價20萬元，以320萬元翻拍，呎價約8,226元。