美股受壓　道指挫逾百點　Rivian逆市漲近7%

俄烏局勢持續緊張，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)升至兩周高位，高見32.04點。美股三大指數齊跌，道指曾挫153點，至34,584點；標指跌15點，至4,403點；以科技股為主的納指跌55點，至13,735點。

恒指夜期升68點，報24,505點，高水68點。

除了外圍局勢，經濟前景陰霾亦是導致美股不振的主因之一。有「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，美國已出現一系列衰退迹象。首先是消費者信心，上周五公布的2月密歇根大學消費者信心指數跌至61.7，為2011年10月以來最低。

另一衰退指標則是債息曲線，即不同年期美國國債孳息率的差異，當短期債券孳息率高過長期，則會形成「債息倒掛」現象，預示經濟衰退即將來臨。岡拉克指，目前兩期與10年期國債孳息的差距已收窄至不足0.5厘，意味正通往衰退的路上。美國銀行首席策略師Michael Harnet此前也警告，「債息倒掛」或於今年中出現，並且在下半年經濟開始衰退。

隨着聯儲局開始「收水」並準備加息，債市亦出現異象。岡拉克續指，不同評級的企業信貸息差正逐漸擴大，意味市場對部分企業的還債能力信心正下跌，為市場恐慌揭開序幕。他更稱，若信貸息差進一步擴大，會對股市產生負面影響。

企業消息方面，思科系統(Cisco)將以200億美元收購雲軟件製造商Splunk，為該公司有史以來最大一宗收購案。思科系統曾跌1.24%；Splunk曾升5.86%。

監管文件披露，電動車公司Rivian上季獲索羅斯旗下家族辨公室入股，其股價升6.9%，至62.92美元。

有傳美國石油巨頭埃克森美孚花費數十億美元，在巴西的海上鑽探項目，開展五年至今，仍未有重大的石油發現，其股價周一曾跌1.49%。

歐洲外賣平台Just Eat Takeaway行政總裁指，該企決定在納斯達克交易所除牌，只為了減低成本，不意味該企將出售旗下外賣網站GrubHub。該公司美國預託證券(ADR)曾升1.78%。