拉夏貝爾︰債權人上訴　要求受理公司破產申請

據公告，此前有四位債權人向新市區法院申請拉夏貝爾破產清算，因新市區法院認為其不具有管轄權權利，而裁定不予受理。截至目前為止，除已上訴的浙江中大外，不排除其他三位債權人提起上訴的可能性，亦不排除相關債權人再次向其他人民法院申請公司破產清算的風險。拉夏貝爾並未收到法院有關是次上訴的任何裁定，有關債權人申請公司破產清算存在非常大的不確定性。

截至目前，拉夏貝爾的日常生產經營活動保持正常運作，公司將繼續積極與債權人、法院等進行溝通，爭取盡早消除不良影響。不過，除了存在被申請破產清算的風險，拉夏貝爾A股股票亦存在財務類強制退市風險。因2020年底經審計的歸屬於上市公司股東淨資產為負數，已遭上海證券交易所實施退市風險警示。經公司財務部門初步核算，預計2021年底歸屬於上市公司股東的淨資產約為負值12億到16億元人民幣。若公司2021年底經審計的淨資產仍為負數，根據相關規定，A股股票可能將被終止上市。