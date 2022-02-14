三葉草研究旗下新冠疫苗做加強劑　之前打乜針有無中招都啱用

該企稱，巴西開展的一項由研究者主導的2期臨床試驗初步資料顯示，在既往已接種2劑阿斯利康疫苗的個體中，接種一劑SCB-2019加強針所誘導的針對原型毒株的中和抗體水平，乃接種1劑阿斯利康新冠疫苗加強針的高出至少3倍。部分劑量的SCB-2019候選疫苗亦誘導了優於阿斯利康新冠疫苗的免疫應答。就所有經測試疫苗配方的可得安全性資料而言，並無發現安全性問題。

研究入組的111名參與者，已接種2劑阿斯利康新冠疫苗的基礎免疫後，並已接種1劑標準劑量的SCB-2019、1劑部分劑量的SCB-2019或1劑部分劑量的SCB-2019的加強針。初步免疫原性結果來自對76名參與者的中期分析，預計2022年上半年將獲得更多數據。

該公司與中國國家藥品監督管理局(NMPA)、歐洲藥品管理局(EMA)及世界衞生組織(WHO)就支持SCB-2019的附條件申請所需數據保持積極主動的聯絡，並有望在註冊申請中包括加強針的臨床數據，預計於2022年中完成向中國NMPA的註冊申請，並於2022年第3季度完成向WHO及EMA的註冊申請，一旦獲得附條件批准，就啟動產品上市。

不僅如此，以SCB-2019作為通用加強針研究，不論是正在進行及計劃中的臨床試驗都會包括Omicron的中和試驗，預計於2022年上半年完成資料讀取。

另外，公司於2021年12月收到WHO對其長興生產基地良好生產規範(GMP)檢查的回饋。預計於2022年第2季度前做好準備，再次接受NMPA及WHO的預批准GMP檢查。公司已委聘了來自全球領先的合約研發生產商(CDMO)的外派人員以補充內部所需專長。

不過，疫情相關的國際旅行和隔離要求影響了EMA對長興生產基地可能進行GMP檢查的時間。2022年初，公司決定利用一個熟悉EMA及WHO監管機構的知名CDMO基地來支援及推進其EMA註冊申請。該計劃為公司提供了可能通過WHO緊急使用清單的第二條途徑，這個策略有助於確保公司能夠盡快在全球上市其新冠疫苗。

為滿足預估的全球需求，公司已與多家CDMO基地密切合作，以擴大其自有生產能力。