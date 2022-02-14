【產經評論】俄國劍指美通脹　全球經濟滿煙瘴

俄烏局勢並未有降溫迹象，市場在觀望下周日(20日)國際體壇盛事一完結，俄羅斯會否即向烏克蘭開火。如是者，作為「歐洲糧倉」的烏克蘭勢當災，而俄國將遭美國施以嚴厲制裁，勢影響俄國對歐洲的油氣供應，那非但歐洲要面對糧食與能源危機，亦必將加劇全球物價升勢，讓美國通脹失控，重挫以美元體系主導的金融市場。如今全球備受新冠肺炎疫情蹂躪，加上通脹利刃架頸，經濟滿布煙瘴，只怕兩年前能僥倖安度的全球攬炒，今次無法躲避！

2020年初新冠肺炎疫情在全球爆發，引發金融市場大幅動盪，並上演了一場橫跨金、股、匯、商品、虛擬資產等的大冧市，迫使美國聯儲局帶頭實施無限量寬，零息兼銀紙任印，成功穩住金融市場，更讓其後逾兩年的時間，得以延續資產泡沫盛宴。可是到了今日，這個放水大派對已走到盡頭，隨着美國1月通脹再創近40年新高，首季聯儲局啟動加息周期已沒懸念，貨幣政策逆轉，意味加息收水陸續有來。

美國的死敵俄羅斯似乎是看中了美國通脹瀕臨失控，以及歐洲經濟走不出衰退的弱點，攪局烏克蘭。事實上，歐洲的糧食和能源都一定程度依賴烏克蘭及俄羅斯，一旦俄烏交戰，歐洲是最直接的受害者。目前歐洲的經濟復甦脆弱，至今歐洲央行拿不出勇氣制訂明確的收水路線圖，不無原因，一旦歐洲爆發戰火，歐元區經濟必定傷上加傷。

雖然美國正設法調動資源協助歐盟應付威脅，但始終是姿態多於實際。若俄國真的對烏克蘭動武，美國必然會向俄國施以嚴厲制裁報復，歐洲既要顧及本身的經濟利益，又要應付來自盟友美國的道義責任，處境將會陷入兩難局面。

俄國大概就是看準美國的政經問題，包括通脹失控、幣策逆轉及11月國會中期選舉，以及歐洲的經濟問題，才敢於此時鬧大烏克蘭事件，其代價雖將被美國施以制裁，損及經濟，但全球油氣及金屬供應驟減，勢必激化通脹，或迫使聯儲局要以更狠的力度加息收水應對通脹，風險傳導至金融市場，只怕拜登政府亦難力挽狂瀾。

幾千年來，天災、戰爭、瘟疫、饑荒，災厲橫流，往往都是一夥兒來的。中美世紀爭霸、新冠肺炎疫情、全球通脹來襲、歐洲瀕臨戰火、原材料和糧食不穩、國際供應鏈大混亂，正是典型的「亂世」！

這兩年多，全球經濟虛榮賴以維持的放水大派對既要結束，一場圍繞地緣政治、產業鏈重構、美元霸權保衞戰，加上環保、數碼化與虛擬資產等新經濟冒起的挑戰，勢將重塑全球經濟面貌，而這期間物價大幅波動，疫情餘殃未了，誠然會增加跨越這些關卡的難度。

無論是經濟體、企業抑或個人，要安身立命，就得作最好及最壞打算，有最佳準備，更重要的是不失希望，皆因危險與動盪之中，往往隱藏機會，所謂不破不立、破而後立，大破大立，莫過於此！