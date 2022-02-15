Ace Eight申SPAC上市　鄉議局主席劉業強有份

本港今年起落實特殊目的收購公司(SPAC)上市制度，除了吸引城中知名投資者及投資銀行外，還有立法會鄉議局議員劉業強！他有份投資的ACE Promoter夥拍資產管理公司Assos Omada Promoter共同發起Ace Eight Acquisition Corporation，並已向聯交所提交上市申請，民銀資本為獨家保薦人。

據初步招股文件，Ace Eight主要物色在亞洲，經營生物技術以及科技、媒體及電訊產業的公司，特別是中國企業進行收購。ACE Promoter及Assos Omada Promoter分別持股75.57%及24.43%。

值得留意的是，劉業強與兩位姊姊劉麗芬及劉麗華，透過旗下的投資公司盈運，持有ACE Promoter 15.12%，間接持有Ace Eight，惟初步招股文件中未有披露實際股權。